Zvýšenie minimálnej mzdy a trináste penzie parlament posunul do druhého čítania

Minimálna mzda by sa mala zvýšiť z 580 na 623 eur.

17. sep 2020 o 11:44 (aktualizované 17. sep 2020 o 11:49) TASR, SITA

BRATISLAVA. Parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania vládny návrh novely zákona o minimálnej mzde. Minimálna mesačná mzda na Slovensku by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 580 eur na 623 eur.

Najnižšie hrubé zárobky by tak mali dosahovať 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu má stúpnuť na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura.

Návrhom sa má zmeniť ustanovenie o tom, že minimálna mzda od roku 2021 dosahuje 60 percent priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Toto ustanovenie do zákona od roku 2021 presadili v parlamente v októbri minulého roka poslanci za stranu Smer.

Ak by vláda súčasné znenie zákona o minimálnej mzde ponechala v platnosti, najnižšie hrubé zárobky by od januára budúceho roka stúpli na 656 eur. Podľa navrhovanej novely podiel minimálnej mzdy na priemernej hrubej mzde na Slovensku však od roku 2021 klesne na 57 percent.



Národná rada postúpila do druhého čítania aj návrh zákona o trinástom dôchodku. Jeden milión 426-tisíc penzistov má v novembri tohto roka dostať zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v sume od 50 eur do 300 eur. Nárok na 300-eurovú trinástu penziu majú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej.

Pri dôchodku v sume 300 eur penzista dostane 269,34 eura, pri 400-eurovom dôchodku má trinásta penzia predstavovať 233,34 eura a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197,34 eura. Pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur. Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku vynaložiť 307,5 milióna eur.