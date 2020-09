Pandemickú OČR rodič nezíska, keď dieťa nepošle pre obavy do školy

Od 1. januára budúceho roka má dôjsť k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa má zrušiť oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

K zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku má prispieť zavedenie opatrení v oblasti preddavkov na daň z príjmov. Okrem toho sa majú zaviesť ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi. Upraviť sa majú napríklad pravidlá zdaňovania príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb. To má zabrániť tomu, aby sa fyzické osoby vyhli plateniu daní a svoje príjmy vyvážali do daňových rajov. Počíta s tým rozsiahla novela zákona o dani z príjmov z dielne ministerstva financií , ktorú posunul parlament do druhého čítania.