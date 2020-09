Leto nepomohlo, sme na pokraji krachu, odkazujú podnikatelia v cestovnom ruchu

Vládu žiadajú o pomoc.

16. sep 2020 o 15:30 (aktualizované 16. sep 2020 o 16:04) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ekonomická situácia vo všetkých službách aj v hoteliérstve a gastronómii je pre obmedzenia zavedené v súvislosti s novým koronavírusom kritická.

Uviedol to v stredu v Bratislave generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák počas zhromaždenia podnikateľov v hoteliérstve a v cestovnom ruchu pred Úradom vlády.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) hľadá pre sektor hotelov a reštaurácií formu pomoci, ktorá by mu pomohla v ťažkej ekonomickej situácii.

Leto veľmi nepomohlo

"Dôvod, prečo sme zvolali tento sprievod a zhromaždenie, je, že aj touto formou chceme poukázať na akútny stav, ktorí zažívame všetci, ktorí podnikáme v cestovnom ruchu. Ekonomická situácia vo všetkých službách, nielen v hotelierstve a gastronómii, ale aj vo všetkých ostatných službách je naozaj kritická.

"Od marca pociťujeme zásadný pokles tržieb, v období marec, apríl, máj môžme hovoriť o takmer stopercentnom prepade tržieb, teda takmer o nulových tržbách. V gastrosektore boli možno nejaké výnimky, ale všetci zažívame ťažké obdobie," spresnil Harbuľák.

Pripomenul, že podnikatelia počuli vládne sľuby, že cestovnému ruchu leto pomôže.

"My už dnes vieme, že leto nám veľmi nepomohlo, aj počas leta tri štvrtiny podnikov cestovného ruchu zažili obrovský prepad tržieb a len máloktorý podnik mohol povedať, že má podobné výsledky ako minulý rok. Tri mesiace pred tým sme boli bez tržieb. V službách nevieme však vyrábať na sklad. Náklady nám však zostali," informoval.

Podnikatelia: Už nemáme čas

Podnikatelia v hoteliérstve a gastronómii podľa neho žiadajú preto vládu o konkrétnu pomoc a opatrenia a nechcú počuť reči politikov o potrebe dát a štatistík o situácii v ich sektore.

"My ten čas nemáme, sme na pokraji ekonomického krachu a na pokraji ekonomických síl. Ideme na 'kyslíkový dlh'. My potrebujeme jednoducho počuť riešenia," zdôraznil Harbuľák s tým, že by štát mal znížiť sadzbu DPH a podporiť spotrebu služieb cestovného ruchu prefinancovaním rekreačných poukazov zamestnancov.

"Chceme tiež, aby sa štát vyrovnal s nami za obdobie, keď sme boli povinne zatvorení. My sme mohli čerpať len tú prvú pomoc, ktorú mohli čerpať aj iné odvetvia, ktoré koronakríza tak negatívne nezasiahla - najvyšší prepad tržieb, najvyšší pokles zamestnanosti či najvyšší pokles priemerných miezd. Žiadame vládu preto o vytvorenie špecifického refundačného rámca," oznámil.

Podnikatelia v hoteliérstve a gastronómii podľa jeho slov už dnes vedia povedať, že mesiace september, október a november, ale aj ďalšie mesiace budú ťažkými mesiacmi pre hotely, reštaurácie, ale aj pre ďalšie služby v cestovnom ruchu. "Pokles aj v nasledujúcich mesiacoch tak bude opäť zásadný," doplnil.

Doležal sľubuje pomoc

Doležal počas rokovania vlády priznal, že sa pred stredajším zhromaždením podnikateľov v hoteliérstve a gastronómii stretol s predstaviteľmi Asociácie hotelov a reštaurácií.

"Ešte pred rokovaním vlády som o probléme informoval pána premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Prešli sme si všetky alternatívy, ktorými chceme pomôcť cestovnému ruchu. Som presvedčený, že už na najbližšej koaličnej rade, prípadne neskôr sa nám podarí nájsť konkrétny spôsob, ako cestovnému ruchu pomôcť," povedal v reakcii na Asociáciu hotelov a reštaurácií Doležal.

Raši dáva za príklad okolité štáty

Slovenská vláda nedostatočne podporuje cestovný ruch. Toto odvetvie je pritom jedným z najviac zasiahnutých koronakrízou. Príkladom môžu byť okolité štáty, napríklad Rakúsko prijalo prvé opatrenia už v marci.

Skonštatoval to v stredu na brífingu pred Národnou radou nezaradený poslanec Richard Raši, ktorý pôsobí v novovzniknutej strane Hlas - sociálna demokracia.

Na Slovensku bolo podľa neho prijaté zatiaľ len jedno špecifické opatrenie pre toto odvetvie a to smerovalo k cestovným kanceláriám. Podotkol, že toto opatrenie nebolo cielené najmä na podporu domáceho turizmu.

Ako príklad uviedol Raši okolité krajiny. Priblížil, že v Českej republike prijali niekoľko špecifických opatrení, ako sú kompenzácie hotelom za obdobie, keď museli byť zatvorené, či program "COVID lázně", v ktorom občania Česka, ktorí platia zdravotné poistenie, majú nárok na zľavu na pobyt v kúpeľoch. Tento nástroj by bol podľa Rašiho vhodný aj pre Slovensko.

Skonštatoval, že Rakúsko predstavilo balík opatrení pre cestovný ruch už v marci. Rakúska vláda podľa neho napríklad poskytuje turistickým zariadeniam dotácie na fixné náklady a dočasné zníženie DPH v tomto sektore o päť percent. Maďarsko zasa podľa Rašiho vyčlenilo balík peňazí na podporu cestovného ruchu pre maďarskú turistickú agentúru.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) pritom prednedávnom uviedol, že chcú priniesť najlepšie riešenie pre cestovný ruch, a preto si ešte nechali čas pár týždňov na komunikáciu a identifikovanie problému.

"Rakúsko prijalo prvé opatrenia v marci, my teraz v septembri si chceme nechať ešte pár týždňov na to, aby sme rozmýšľali, komu pomoc dať a komu nedať," komentoval Raši.

Kritizoval tiež Hegerove slová o tom, že zníženie DPH v cestovnom ruchu zrejme nie je adresné riešenie. Poukázal na to, že také krajiny, ako je Rakúsko, k tomuto kroku pristúpili.

"Celkovo došlo k poklesu 8,7 milióna prenocovaní na Slovensku a predstavuje to úbytok 49 percent výkonov v ubytovacích zariadeniach," upozornil Raši na situáciu v cestovnom ruchu s tým, že to súvisí aj s prepúšťaním v tomto sektore.

Poznamenal, že opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, boli v cestovnom ruchu málo využiteľné. "Netreba špekulovať, treba sa inšpirovať pozitívnymi príkladmi," zdôraznil.