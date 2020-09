Štát poskytne trom spoločnostiam takmer trojmiliónové investičné stimuly

V Senici, Bardejove a Haniske pri Prešove vznikne 175 pracovných miest.

16. sep 2020 o 11:17 (aktualizované 16. sep 2020 o 12:37) SITA

BRATISLAVA. Štát poskytne trom spoločnostiam investičné stimuly v celkovej výške takmer tri milióny eur. V stredu o tom na návrh ministerstva hospodárstva rozhodla vláda. Dohromady by vďaka investíciám týchto podnikov malo na Slovensku vzniknúť 175 nových pracovných miest.

Ako po rokovaní kabinetu povedal minister hospodárstva Richard Sulík, zámerom rezortu je poskytovať investičnú pomoc na výrobné závody iba na východ Slovenska a pokiaľ je to možné, formou daňových úľav.

V prípade investícií, ktoré prinesú vznik vysoko sofistikovaných pracovných miest, bude pomoc štátu smerovať firmám na celom Slovensku a tu bude možné podporiť príspevkom aj priamo vytvorenie nových pozícií. "Takto to má byť. Toto robíme preto, aby sa znižovali regionálne rozdiely," skonštatoval minister.

V Senici štát podporí vznik nového výskumno-vývojového centra firmy Mahle Behr Senica, s.r.o. zameraného na vývoj, dizajn a testovanie klimatizačných jednotiek pre osobné a nákladné automobily. Do roku 2023 by v ňom malo nájsť prácu 79 zamestnancov, investičné a mzdové náklady prekročia šesť miliónov eur.

Kabinet podniku odklepol investičnú pomoc takmer 1,3 milióna eur vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta. Práce na investičnom zámere začali v decembri 2018. Ich ukončenie je naplánované na rok 2021 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v roku 2024.



Ministri súhlasili s poskytnutím pomoci aj v prípade výstavby nového závodu na výrobu komponentov pre stroje, ako aj kompletných strojov pre technicky náročné aplikácie v strojárstve spoločnosti BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. v priemyselnom parku Haniska v okrese Prešov.

Práce začali ešte v minulom roku, ukončené by mali byť v roku 2022. Celkovo plánuje firma preinvestovať minimálne 7,3 milióna eur. V novom závode by malo nájsť prácu 56 ľudí. Schválená investičná pomoc je vo výške jeden milión eur vo forme úľavy na dani z príjmov.



Do tretice štát pomôže aj bardejovskej spoločnosti Charvát Strojárne, a.s. pri rozšírení výroby hydraulických valcov a nosičov kontajnerov, a to sumou 600-tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Podnik v tejto súvislosti zmodernizuje svoju výrobnú budovu, ktorú pôvodne prenajímal a obstará do nej lakovňu.

Celkové investičné a mzdové náklady odhaduje na viac ako šesť miliónov eur a v priamej súvislosti so zámerom plánuje vytvoriť 40 nových pracovných miest. Práce na projekte začali ešte v roku 2018, ich ukončenie avizuje firma na rok 2022.