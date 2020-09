Heger: Pre záchranu ekonomík musíme nasadiť nielen investície, ale aj reformy

Slovenský minister financií podporil finančné inovácie.

14. sep 2020 o 21:33 TASR

BRATISLAVA. V záujme udržateľného a rýchleho ozdravenia európskych ekonomík treba nielen prílev investícií, ale aj implementáciu konkrétnych hmatateľných reforiem zameraných na odstránenie medzier v štruktúrach hospodárstiev Európskej únie (EÚ).

Minister financií Eduard Heger (OĽANO) to vyhlásil v rámci berlínskeho zasadnutia európskych ministrov financií, ktoré sa uskutočnilo 11. až 12. septembra.

Rokovali ministri financií

V rámci rokovania ministrov financií EÚ (Ecofin) sa zhodli, že v dôsledku pandémie európske ekonomiky stále čelia neistotám a signály oživenia sú nerovnomerné.

Preto je nutné zmobilizovať všetky domáce a európske nástroje podpory.

Ako ďalej informovalo Ministerstvo financií (MF) SR, predmetom diskusie ministrov boli aj možné nové zdroje príjmov rozpočtu EÚ.

Európska komisia (EK) plánuje v budúcnosti predložiť návrh na spoločné emisné clo a spoločné zdanenie nadnárodných gigantov v sektore IT (digitálny poplatok), rovnako aj návrh odvodov do rozpočtu EÚ založený na emisných povolenkách CO2. Tie by sa mali rozšíriť aj na námornú a leteckú dopravu.

Slovensko je podľa Hegera pripravené diskutovať o nových zdrojoch s dôrazom na to, aby prispievali k takzvanej uhlíkovej neutralite EÚ.

Zároveň by tak v budúcnosti nemalo dôjsť k výraznému navýšeniu odvodov členských štátov do rozpočtu EÚ.

Efektívne zdanenie

Ďalšou z diskutovaných tém bola potreba spravodlivého a efektívneho zdanenia vrátane digitálnej ekonomiky.

Členské štáty podľa MF v zásade podporili myšlienku reformy korporátnej dane, ale väčšina ministrov požaduje počkať na výsledky rokovaní v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Heger podporil prehlbovanie doterajšej spolupráce v boji proti daňovým únikom a podvodom.

V oblasti finančných služieb ministri diskutovali o prispôsobení regulácie digitálnej ére a zároveň zachovaní dostatočnej miery flexibility, bezpečnosti a ochrany dát.

Slovenský minister financií podporil finančné inovácie a ich zavádzanie v spolupráci s aktérmi trhu a pri téme bankovej únie sa prihovoril za jej dobudovanie.