Zhodnotili sezónu, akvaparky a kúpaliská hlásia veľký prepad tržieb

Mnohé prevádzky rekreačného kúpeľníctva budú zvádzať boj o prežitie.

14. sep 2020 o 11:56 SITA

POPRAD. Akvaparky a kúpaliská zaznamenali počas troch mesiacov uzatvorenia prevádzok pre pandémiu koronavírusu takmer úplnú stratu tržieb, v júni po znovuotvorení 55- až 95-percentný prepad tržieb.

„Táto strata je pri celoročných prevádzkach absolútne nedobehnuteľná,” informoval druhý viceprezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) Ľudovít Lebó s tým, že nástup sezóny bol veľmi hektický a trvalo pár týždňov, kým sa návštevníci opäť vrátili.

„Celkovo, ak hodnotíme tri letné mesiace, zaznamenali sme 30-percentný pokles tržieb a prepad návštevnosti o 31 percent,” vysvetlil prezident SAAKP Gábor Somogyi.

Oneskorený návrat návštevníkov

Predstavitelia slovenských akvaparkov a kúpalísk zhodnotili letnú sezónu, pričom evidovali obavy z koronavírusu u klientov a s tým spojený pokles návštevnosti už niekoľko týždňov pred kompletným zatvorením prevádzok 13. marca.

Následné neskoré zverejnenie podmienok pre znovuotvorenie akvaparkov a kúpalísk znamenalo, že mnohé prevádzky privítali prvých návštevníkov so značným oneskorením.



Aj napriek tomu, že sa kúpaliská snažili vytvoriť bezpečné podmienky pre svojich návštevníkov, obavy z možnosti nákazy boli u klientov citeľné počas celej sezóny.

„V septembri zavedené obmedzenie počtu návštevníkov na 1 000, a to bez ohľadu na veľkosť prevádzky, znamenalo pre kúpaliská s veľkým ubytovacím zázemím to, že mnohí zákazníci, ktorí mali pobyty vopred zakúpené, sa pre denný limit do akvaparkov nedostanú, alebo ak aj áno, miestnym návštevníkom už priestor nezostane. Pri menších prevádzkach prišlo ešte menej návštevníkov ako obvykle pre obavu, že sa do areálu nedostanú. Počet návštevníkov bol často ďaleko pod povoleným limitom,” uviedol Peter Kolenčík prvý viceprezident SAAKP.

Boj o prežitie

Mnohé prevádzky rekreačného kúpeľníctva budú v nasledovných mesiacoch zvádzať boj o prežitie.

„Zimné prevádzkové náklady na jedného návštevníka sú totiž výrazne vyššie ako cez leto, preto je kľúčové, koľko návštevníkov dokážeme prilákať. Ak cez týždeň nedosiahneme potrebnú návštevnosť a cez víkendy a sviatky budeme kapacitne obmedzení, nemáme šancu ani na pokrytie našich primárnych nákladov. Nepremyslené a predčasné vyhlásenia vlády, ako aj výrazné zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára, môžu situáciu iba ďalej komplikovať,” dodal prezident SAAKP Somogyi.