Druhý blok Atómovej elektrárne Mochovce je odstavený, prejde generálkou

Elektrárne pokračujú v zvyšovaní účinnosti bloku o sedem percent.

14. sep 2020 o 11:19 SITA

BRATISLAVA. Druhý blok Atómovej elektrárne Mochovce je odstavený, prejde generálkou. Generálna odstávka odštartovala cez víkend a Slovenské elektrárne počas nej pokračujú v zvyšovaní účinnosti bloku o sedem percent.

Výsledkom modernizácie bude nárast výkonu oboch prevádzkovaných mochovských jadrových blokov zo 471 megawattov na 500 megawattov.

„Po skončení odstávky nabehne druhý mochovský blok na polovičný výkon len s jedným turbogenerátorom, a to až do ukončenia výmeny druhej turbíny v novembri,“ informoval slovenský dominantný výrobca elektriny.



Medzi nosné činnosti odstávky, ktorá by mala trvať necelé štyri týždne, sú zaradené práce na systéme technickej vody, na havarijných systémoch chladenia aktívnej zóny reaktora, na elektro rozvodni, ako aj nedeštruktívne kontroly tlakovej nádoby reaktora. Elektráreň tiež čaká oprava jedného zo šiestich hlavných cirkulačných čerpadiel.



„Súčasne budú prebiehať práce na investičných projektoch. Z nich najvýznamnejšie sú zvyšovanie účinnosti bloku o sedem percent, inštalácia elektrokotla a dlhodobý projekt seizmického zodolnenia, v rámci ktorého sa budú realizovať niektoré opatrenia na zvýšenie seizmickej odolnosti rozvádzačov a transformátorov, ale aj projekty v oblasti riadenia ťažkých havárií,“ konštatovali elektrárne.



Na juhu Slovenska medzi Nitrou a Levicami sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, každý s výkonom 470 megawattov. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený zo 440 na 470 megawattov. Dva bloky Atómovej elektrárne Mochovce ročne dodajú do siete okolo sedem miliónov megawatthodín elektrickej energie, čo pokrýva viac ako štvrtinu spotreby elektriny na Slovensku. Výstavba tretieho a štvrtého bloku finišuje a mali by byť uvedené do prevádzky koncom roku 2020, resp. 2021.