Najsilnejšie krajiny EÚ sú za prísnejšie pravidlá pre kryptomeny

Kryptomeny by sa mali viazať na euro alebo inú európsku menu.

11. sep 2020 o 18:48 SITA

BERLÍN. Ministri financií piatich z najväčších ekonomík Európskej únie (EÚ) vyzvali na prísnejšie pravidlá v eurobloku pre kryptomeny.

Predstavitelia z Nemecka, Francúzska, Španielska, Talianska a Holandska v spoločnom vyhlásení trvajú na starostlivej kontrole a regulácii projektov, ako je napríklad digitálna mena Libra od spoločnosti Facebook.

"V Európskej únii by nemalo začať fungovať žiadne globálne usporiadanie kryptomeny kryté aktívami, kým nebudú adekvátne identifikované a vyriešené výzvy a riziká v oblasti práva, regulácie a dohľadu," vyjadrili sa ministri.

Menu môže vydávať len centrálna banka

Podľa francúzskeho ministra financií Bruna Le Mairea však "môže vydávať menu" len Európska centrálna banka. Toto "nie je možné ohroziť ani oslabiť žiadnym projektom, vrátane takzvaného projektu Libra," vyhlásil na stretnutí ministrov financií EÚ v Berlíne.

Podľa ministrov by sa kryptomeny mali viazať na euro alebo inú európsku menu, pričom by mali byť zaregistrované a uložené v banke, ktorú schváli EÚ.

Ministri očakávajú, že Európska komisia, ktorá by mala tento mesiac v tejto veci predložiť návrhy, vydá silné a jasné pravidlá, aby sa "predišlo zneužívaniu kryptomien na teroristické aktivity alebo na pranie špinavých peňazí, dodal Le Maire.

Návrh digitálnej dane do konca roka

Ministri financií EÚ tiež na stretnutí v Berlíne diskutovali o zavedení digitálnej dane v Európe.

Le Maire pochybuje že vyjednávania o daniach pre technologické giganty na úrovni Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) uspejú a vyústia do konca roka do dohody.

Preto by EÚ mala začať pripravovať svoje vlastné riešenie pre digitálnu daň, ktoré by bolo prichystané do začiatku roku 2021.

Podobné úsilie v roku 2018 zlyhalo, keď ho vetovali severské krajiny a Írsko. Čeliac novému tlaku írsky minister financií Paschal Donohoe uviedol, že sa bude v únii "pozorne" zaoberať každým návrhom na digitálnu daň, ktorý predloží Európska komisia.

Platia dane pre gigantov

Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a ďalšie krajiny už zaviedli dane pre veľké technologické spoločnosti, čo Washington považuje za diskrimináciu amerických firiem.

Hoci Spojené štáty oponujú návrhom predloženým OECD, nemecký minister Olaf Scholz je presvedčený, že sa na medzinárodnom pláne do konca roka dohodnú.

Nemecko sa tiež stavia k digitálnej dani v EÚ zdržanlivo a vyzvalo, aby sa najprv vynaložilo úsilie nájsť medzinárodné riešenie v rámci OECD.