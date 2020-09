Železnice upozornili na výluky na viacerých tratiach

Na väčšine úsekov bude cestujúcim poskytnutá náhradná doprava.

11. sep 2020 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Cestujúcich železničnou dopravou čakajú od budúceho týždňa výluky na tratiach vo viacerých častiach Slovenska.

Ako v piatok v tlačovej správe informovala hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová, v dňoch 16.9 až 17.9. v čase od 8:00 - 13:00 bude výluka na úseku Fiľakovo–Prša, v dňoch 16.9. až 18.9. od 7:15 - 15:30 na úseku Hronská Dúbrava–Bartošova Lehôtka, v dňoch 19.09. až 20.9.v čase od 20:25 - 03:35 na úseku Podrečany–Lovinobaňa, 17.09 v čase 8:10 - 10:30 na úseku Hronská Dúbrava-Žiar nad Hronom, v dňoch 16. až 18.9.v čase 10:15- 14:00 na úseku Dubová-Medzibrod a 18.9. v čase 7:20 až 13:20 na úseku Žilina-Bytčica.

S výlukou je potrebné rátať aj 16.9. v čase od 8:15 - 19:00 a 17.9. v čase od 8:15 - 15:30 na úseku Holiša–Lučenec. Na všetkých spomenutých úsekoch bude pre cestujúcich k dispozícii náhradná doprava.

Cestujúci sa na výluky musia pripraviť aj na úsekoch Strážske–Petrovce nad Laborcom–Michalovce 16. septembra od 10:30 do 15:30, úseku Michalovce–Bánovce nad Ondavou 17. septembra od 10:20 do 15:40, úseku Štrbské Pleso–Štrba nepretržite až do 31.januára 2021, úseku Bánovce nad Ondavou–Hrinište–Trebišov 18. septembra 10:30 do15:15, úseku Trebišov–Úpor 14. septembra od 07:40 do 13:20, úseku Kežmarok–Studený Potok 16.septembra od 07:15 do 18:40, 17. septembra od 07:15 do 16:40 a 18. septembra od 07:15 do 14:40.

Výluky tiež platia pre úseky Turňa nad Bodvou–Dvorníky-Zádiel, konkrétne 14. septembra od 06:30 do 11:55, Kvetoslavov–Nové Košariská 17. a 18.septembra od 09:40 do 13.55, Zlatná na Ostrove–Zemianska Olča 19.a 20.septembra od 08:30 do 15:30, Šurany–Bánov–Nové Zámky 16. septembra od 09:10 do 12:50, Handlová–Chrenovec v období od ôsmeho až 30. septembra od 08:05 do 18:00, Topoľčany–Ludanice 16. a 17. septembra od 07:50 do 12:10 a Šurany–Bánov 17. septembra od 09:10 do 11:30. Na daných úsekoch bude pre cestujúcich zabezpečené náhradná doprava.