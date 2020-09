Moderné odbory vo Volkswagene majú záujem o účasť v tripartite

Cieľom je, aby sa v tripartite nachádzalo viac zástupcov zamestnancov.

11. sep 2020 o 15:30 (aktualizované 11. sep 2020 o 16:23) TASR

BRATISLAVA. Moderné odbory Volkswagen vyjadrili ambíciu stať sa súčasťou tripartity.

Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na piatkovom tlačovom brífingu po rokovaní so zástupcami týchto odborov.

Ako dodal minister, túto ambíciu víta, keďže sám navrhuje prepracovanie zákona o tripartite tak, aby bola reprezentatívnejšia.

Jeho cieľom teda je, aby sa v tripartite nachádzalo viac zástupcov zamestnancov.

Krajniak: Viac zamestnancov v Tripartite

Počas stretnutia diskutovali napríklad aj o minimálnej mzde, nájomných bytoch či problematike samoživiteľov.

"Ako som už avizoval, keďže na strane zamestnávateľov máme štyri organizácie zastúpené v tripartite a na strane zamestnancov iba jednu, bol by som rád, keby sa tento počet rozšíril minimálne na tri, aby to zastúpenie bolo reprezentatívne a vyvážené na oboch stranách," spresnil Krajniak.

Právo na odpojenie v rámci home-office

Ako dodal, s predstaviteľmi moderných odborov sa rozprával o minimálnej mzde, systéme kurzarbeit či o zmene v oblasti odchodu do dôchodku, teda o zavedení individuálneho dôchodkového stropu.

S modernými odbormi sa minister rozprával aj o home-office. Krajniak avizuje, že v novele zákonníka práce bude zakotvené právo na odpojenie, čiže aby zamestnanec nebol nútený pri práci z domu pracovať nad rámec fondu pracovného času.

Nájomné byty od budúceho roka

Počas rokovania sa venovali aj výstavbe nájomných bytov, ktoré by zlepšili mobilitu pracovnej sily aj s celou rodinou zamestnanca.

"Budúci rok myslím, že tie prvé byty už budú stáť, alebo sa minimálne začnú realizovať, ale do konca budúceho roka by sme mohli prvé nájomné byty kolaudovať," dodal minister.

Ďalšími témami boli problém samoživiteľov, regionálnej diskriminácie, téma deleného pracovného miesta, či celoživotného konta pracovného času.

"To by mohlo byť doplnkom k individuálnemu dôchodkovému stropu 40 rokov, kedy človek bude mať právo na odchod do dôchodku," podotkol Krajniak.

Nové podmienky pre nadčasy

Ako vysvetlil prezident Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský, do dlhodobého, resp. celoživotného konta pracovného času by sa rátali nadčasové hodiny, ktoré by si zamestnanec vedel následne vybrať.

"Pokiaľ zamestnanci nemajú nadčasy preplatené - čo by zo zákona mali mať, nemajú možnosť vybrať si ani náhradné voľno, pretože ich je málo, tak sme navrhli riešenie, že by sa im do koša rátali hodiny, ktoré majú odpracované navyše a ten zamestnanec sa po nejakom čase rozhodne, keď pôjde do dôchodku, že si vlastne tie hodiny môže skôr vybrať," vysvetlil Smolinský.

Vyžaduje si to však evidenciu takýchto nadčasov. "Oni reálne za tých 40 rokov odrobia možno 43 alebo 44 rokov, ale tie štyri roky nemajú ani zaplatené a nikto ich neberie do úvahy," dodal.

Ako avizoval minister, rezort sa bude týmto nástrojom zaoberať.

"Samozrejme, toto beriem ako inšpiratívnu ideu, ja nesľubujem, že to vieme zrealizovať, ale ako inšpiratívna idea to je zaujímavé a určite sa to pokúsime prepočítať, aby sme videli, že či je to realizovateľné v krátkom čase aj na Slovensku, alebo nie," uzavrel Krajniak.