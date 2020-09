Vznikla platforma na spoluprácu v boji proti africkému moru ošípaných

Spojili sa v nej veterinári, poľovníci, poľnohospodári, starostovia obcí a chovatelia ošípaných.

11. sep 2020 o 13:46 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku vznikla platforma na spoluprácu v boji proti africkému moru ošípaných (AMO).

Spojili sa v nej veterinári, poľovníci, poľnohospodári, starostovia obcí a chovatelia ošípaných.

Manažment lovu diviačej zveri

Na podnet spoločnosti Dan Slovakia Agrar, a. s. (DSA), ktorá je najväčším producentom ošípaných na Slovensku, sa tento týždeň konalo ich prvé pracovné stretnutie.

Informovala o tom v piatok spoločnosť DSA.



Martin Chudý zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na spoločnom stretnutí povedal, že predpokladom úspešného boja s africkým morom je zvládnuť manažment lovu diviačej zveri a ochrana domácich chovov.

„V susedných krajinách ako sú Poľsko, Ukrajina a Maďarsko zaznamenávame kontinuálny nárast AMO, pričom ide o prirodzené šírenie vírusu. Celosvetovo sa v tomto roku približujeme k hranici milión prípadov AMO,“ uviedol Martin Chudý.

Dodal, že ak by sme mali ohniská nákazy v strede územia, vieme urobiť potrebné opatrenia na takmer úplnú elimináciu, avšak keďže ležia na hraniciach s inými krajinami je to komplikovanejšie.

Hlavné rizikové faktory

Medzi hlavné rizikové faktory AMO pre domáce chovy patria neregistrovanie chovu, a tým pádom takmer žiadna kontrola, voľné výbehy ošípaných, infikovaná susediaca farma, faktory súvisiace s obchodovaním a premiestňovaním ošípaných, ale aj nedostatočné opatrenia v oblasti biologickej bezpečnosti.



Investície do lepšej biologickej bezpečnosti na farmách však musia ísť ruka v ruke s dôslednejšou reguláciou populácie diviakov na Slovensku.

„Vlani sme strelili 75-tisíc kusov diviakov, tento rok zatiaľ 23-tisíc,“ uviedol Alojz Kaššák zo Slovenskej poľovníckej komory a dodal, že rozšíreniu AMO napomohlo aj to, že diviačia zver sa vyskytuje aj v oblastiach, kde predtým nikdy nebola.

Zdržiava sa totiž v poľnohospodárskych monokultúrach, kde má dostatok potravy a zle sa na ňu poľuje.

Uzatvárateľné nádoby na odpad

"Pomohlo by, ak by poľnohospodári obhospodarované územia rozdelili na menšie celky, ovplyvniť riziko prenosu však môže každý, stačí ak budeme vyhadzovať zvyšky potravín len do uzatvárateľných nádob, tak aby sa k nim voľne žijúce diviaky nedostali," zhodli sa predstavitelia platformy na spoločnom stretnutí.



DSA je najväčším producentom ošípaných na Slovensku. Spoločnosť sa špecializuje na chov ošípaných a rastlinnú výrobu.

Firma zamestnáva 200 ľudí a od začiatku pôsobenia na Slovensku investovala viac ako 100 miliónov eur.

Centrála firmy sa nachádza vo Veľkom Mederi, kde sa nachádza administratívna budova a mechanizačné stredisko rastlinnej výroby.