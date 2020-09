Bezpečnejšie cesty prvej triedy zaplatia eurofondy v hodnote takmer 28 miliónov eur

Ide o úseky v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.

11. sep 2020 o 12:17 SITA

BRATISLAVA. V priebehu dvoch rokov sa cez tri projekty financované z eurofondov za viac ako 27,9 mil. eur zvýši bezpečnosť na 175 kilometroch ciest I. triedy.

Ide o úseky v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.

Článok pokračuje pod video reklamou

Využívanie eurofondov

„Som rád, že využívame pridelené eurofondy efektívne a účelovo. Ide o projekty, ktoré vo svojej podstate zachraňujú životy. Pri alarmujúcich číslach dopravnej nehodovosti hlavne na cestách prvej triedy sa musíme sústrediť okrem budovania nových ciest aj na bezpečnosť premávky, ktorá je v prvom rade na jej účastníkoch, avšak implementáciou moderných bezpečnostných prvkov ju vieme výrazne zvýšiť,“ povedal v piatok minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.



V Prešovskom a Košickom kraji budú úpravy stáť viac ako 8,5 mil. eur a práce sa musia vykonať do 24 mesiacov od odovzdania staveniska, ktoré je naplánované na budúci týždeň.

Úpravy sa budú týkať cesty - I/18 Svinia km 676,3 – Michalovce km 763,7. Práce budú vykonané v rôznych častiach úseku v celkovej dĺžke 50,98 km.



V Banskobystrickom kraji odovzdajú staveniská zhotoviteľom dňa 11. septembra. Práce sa budú vykonávať na úsekoch - Križovatka na ceste I/9 smer Žiar nad Hronom končiaci na ceste I/65 smer Martin.

Dĺžka tohto úseku je 1,6 km. I/16 Zvolen km 234,0 – Uderiná km 280,0. Práce budú vykonané v rôznych častiach úseku v celkovej dĺžke 34,90 km. I/16 Vidiná km 287,0 – Tornaľa km 351,0.

Dĺžka tohto úseku je 64 km. Práce budú vykonané v rôznych častiach úseku v celkovej dĺžke 31,90 km.

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti

Cena zmluvy o dielo je takmer 11 mil. eur. Práce by mali byť hotové do 18 mesiacov od prebrania staveniska, pričom do tohto obdobia sa nezapočítava zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce.



V Trenčianskom kraji začali s prácami na ceste I/9 v úseku Mníchova Lehota – hranica Banskobystrického kraja už 3. septembra, prvky pasívnej bezpečnosti budú realizované na častiach úseku v dĺžke 55,5 km. Zmluvná cena je takmer 8,5 mil. eur.



Tri projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sú zamerané na zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy, čo podľa MDV SR prinesie lepšiu bezpečnosť, plynulosť a komfort dopravy.

Cieľom je poskytnúť jednoznačné, zrozumiteľné a rýchlo pochopiteľné informácie o premávke, čo vytvorí pre vodiča väčší časový priestor pri rozhodovacom procese pre riešenie neočakávanej situácie, napríklad v križovatke.

Projekty zabezpečia spomalenie dopravy na vjazde do obce, zvýraznenie prechodov pre chodcov, zlepšenie smerového vedenia cesty, oddelenie protismernej premávky.

Pribudnú aj nové záchytné bezpečnostné zariadenia ako ochrana trvalých prekážok zvodidlom s vyššou úrovňou zadržania.

Pre upozornenie vodičov budú v blízkosti mostov umiestnené informačné panely zobrazujúce informácie alebo výstrahy pre vodičov.