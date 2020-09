Nový výber cestného mýta bude o 91 miliónov eur lacnejší ako sa predpokladalo

Po novom bude výber mýta za desať rokov stáť 312 miliónov eur.

10. sep 2020 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. Nový výber cestného mýta bude o 91 miliónov eur lacnejší, ako predpokladal projekt Národnej diaľničnej spoločnosti z marca tohto roku.

Po novom tak bude výber mýta za desať rokov stáť 312 miliónov eur. Ako informoval na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze, zásadným rozdielom oproti súčasnému stavu je zmena biznis modelu výkonu agendy správcu mýta.

„Národná diaľničná spoločnosť plánuje prebrať externe objednávané služby do internej správy.

Zabezpečenie výberu mýta vlastnými kapacitami je podľa novej analýzy o 16,7 mil. eur lacnejšie ako dodávka služby, v porovnaní so štúdiou z marca 2020 je úspora až 134 mil. eur,“ uviedol Útvar hodnoty za peniaze.

Zváži sa spoplatnenie palubných jednotiek

Nový mýtny systém prinesie podľa útvaru výrazné zníženie nákladov pri výbere mýta.

„Podiel ročných nákladov na výnosoch má klesnúť zo súčasných 45,9 %, resp. 82,3 mil. eur ročne (vrátane kontrolného systému) na približne 11,4 %, resp. 29 mil. eur ročne (bez kontrolného systému),“ spresnil Útvar hodnoty za peniaze, ktorý pôsobí na Ministerstve financií SR.

Do verejného obstarávania je podľa útvaru potrebné znížiť predpokladanú výšku odmeny za transakcie palivovými kartami a spracovanie platieb (úspora 15 mil. eur za desať rokov).

„Dlhodobo je potrebné zvážiť aj to, či je možné požičiavanie palubných jednotiek spoplatniť,“ upozornil Útvar hodnoty za peniaze. Palubné jednotky zadarmo v súčasnosti stoja štát 5,4 milióna eur ročne.

Štát by nemal predlžovať existujúcu zmluvu

Analytici z útvaru sú presvedčení, že najdôležitejšie je, aby Národná diaľničná spoločnosť začala nový mýtny systém čo najskôr obstarávať.

„Existujúca zmluva platí do konca roka 2022, a štát by ju nemal predlžovať. Na obstaranie a realizáciu teda zostáva len o niečo viac ako dva roky,“ upozornil útvar.

Efektívnosť výberu mýta je podľa útvaru možné zvyšovať už v súčasnom systéme. „Úsporu nákladov je možné dosiahnuť znížením počtu mýtnych transakcií (do 6 mil. eur).

Prehodnotením rozsahu spoplatnených ciest je možné zvýšiť ročné výnosy do 38 miliónov eur (intravilány obcí a obchvat Bratislavy),“ konštatoval Útvar hodnoty za peniaze.

Tender plánujú vyhlásiť na jeseň

Národná diaľničná spoločnosť pripravuje projekt elektronického výberu mýta na roky 2023 až 2032. Celkové náklady projektu počas jeho životnosti (vybudovanie, desať rokov prevádzky a ukončenie) odhaduje spoločnosť na 312 mil. eur.

Samotná investícia by mal vyjsť na 18,8 mil. eur a priemerná ročná prevádzka 29 mil. eur. Spoločnosť plánuje obstarávať vývoj a prevádzku nového mýtneho systému na päť rokov (do 2027), s opciou do roku 2032.

Súčasná zmluva na výber mýta medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a spoločnosťou SkyToll končí ku konca roka 2022.

Zmluva je z pohľadu štátu nákladná a preto ju spoločnosť nechce predlžovať. Tender na nový mýtny systém plánuje vyhlásiť na jeseň tohto roka.