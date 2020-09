Poľnohospodári nesúhlasia so zmenou nájmu za pôdu, politikom odovzdali výzvu

Pod výzvu sa podpísalo takmer 700 významných podnikov.

10. sep 2020 o 10:41 (aktualizované 10. sep 2020 o 11:26) SITA

BRATISLAVA. Takmer sedemsto významných slovenských poľnohospodárskych podnikov sa podpísalo pod Výzvu za slovenskú pôdu, ktorú počas leta pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Signatári v nej upozorňujú politikov na svoj zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky.

Túto výzvu vo štvrtok odovzdá Predstavenstvo Komory spolu s poľnohospodármi a potravinármi z viacerých regiónov Slovenska premiérovi Igorovi Matovičovi, ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému, predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi, predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavovi Karahutovi a ďalším 148 poslancom NR SR.

Informoval o tom vo štvrtok na tlačovom brífingu predseda Komory Emil Macho.

Hospodárske škody aj utlmenie produkcie

Nové pravidlá nájmu pre poľnohospodárov pripravil Slovenský pozemkový fond, Komora však s nimi zásadne nesúhlasí.

Fond pod hrozbou vypovedania nájomných zmlúv totiž žiada poľnohospodárov, aby podpísali nové dodatky už existujúcich zmlúv a tým akceptovali výpočet nájomného za pozemky v správe Fondu, nie podľa bonity pôdy (doterajší spôsob výpočtu nájomného), ale podľa tzv. obvyklej výšky nájmu.

Zmenené pravidlá výpočtu nájomného a postup zo strany Fondu v polovici hospodárskeho roka s ultimátom vypovedania zmluvy je podľa Komory neférový a neetický aj vzhľadom na aktuálnu spoločenskú a ekonomickú situáciu.

Môže mať za následok vznik hospodárskych škôd v poľnohospodárskych podnikoch a tým aj utlmenie produkcie poľnohospodárskych plodín.

„Väčšina z nás nové zmluvy podpísala. Vrátane mňa a firmy, ktorú riadim. Nemali sme totiž na výber. Mali sme dva týždne na to, aby sme sa rozhodli, či dodatky podpíšeme alebo nie.

V prípade odmietnutia bolo jasne a zrozumiteľne napísané, že sa naše zmluvy s fondom od 1. januára 2021 skončia. Mohol by som teraz popísať stovky prípadov, keď sa nám ozvali vystrašení a rozhorčení poľnohospodári, čo majú robiť.

Malí, veľkí aj tí najväčší. Ľudia a firmy, ktoré dohromady zabezpečujú viac ako 90 % našej poľnohospodárskej produkcie. Nikto nechápal dôvody.

Aj preto sa takmer 700 predstaviteľov kľúčových poľnohospodárskych podnikov podpísalo pod výzvu, v ktorej vyjadrujú svoj nesúhlas,“ uviedol Emil Macho.

Komora nie je proti spravodlivým zmenám

Signatári výzvy v nej upozorňujú politikov na to, že zásadne nesúhlasia so zmenou výšky nájomného za pozemky v priebehu hospodárskeho roka so spätnou účinnosťou k 1. januáru.

Tiež zásadne nesúhlasia so súčasným inštitútom obvyklej výšky nájomného za pozemky, ktorý deformuje skutočnú výšku nájomného a zavádza nespravodlivosť v podmienkach prenájmu v mnohých častiach Slovenska.

Signatári vyzývajú na spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.

Komora nie je proti zmenám, ktorých cieľom má byť stanovenie spravodlivejších podmienok nájmu poľnohospodárskej pôdy a výšky nájomného za jej užívanie.

Súčasnú zmenu nájomného za pozemky na základe každoročne zverejňovanej obvyklej výšky, ktorú požaduje fond, však označujú za nekoncepčnú a nespravodlivú.

„O nekoncepčnom postupe fondu nás navyše utvrdzuje aj list ministra Jána Mičovského, ktorý adresoval Komore. V ňom spochybňuje obvyklú výšku nájomného a priznáva, že spôsob výpočtu treba v budúcnosti zmeniť.

Je preto pre nás nepochopiteľné, prečo minister zo svojej pozície voči konaniu fondu dodnes nezasiahol a jeho rozhodnutie akceptuje,“ dodal Emil Macho.

Menší farmári sa zastali zmeny aj ministra

Tlačového brífingu sa zúčastnili aj menší farmári združení v Iniciatíve pôdohospodárskej a potravinovej istoty.

Tí sa zastali agroministra Mičovského aj zmeny výšky nájmu, ktorú považujú pre nich za spravodlivejšiu voči väčším podnikom.

„Propagujeme poľnohospodárov, ktorí chcú niečo robiť, bez ohľadu na veľkosť podnikov. Dnes sme potravinovo sebestační na 37 %. Európska únia Slovensku jasne nariadila, aby sa zrovnoprávnili podmienky vo výške nájomného za pôdu.

Veľkí farmári platia u nás za pôdu niekoľkonásobne menej ako malí. Toto sa musí zmeniť. K lacnej pôde sa v minulosti vždy dostali len tzv. naši ľudia, vrátane Talianov na východe Slovenska.

Veríme ministrovi Mičovskému a stojíme pri zmene nájmu za ním. Toto riešenie zrovnoprávni slovenských farmárov,“ reagoval na brífing Komory Patrik Magdoško z Iniciatívy agropotravinovej istoty.