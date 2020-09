Slováci tvoria druhú najväčšiu skupinu turistov v Česku

Česko je tento rok obľúbenou destináciou Slovákov.

9. sep 2020 o 15:10 SITA

BRATISLAVA. Slováci sú v rámci zahraničných turistov prichádzajúcich do Českej republiky napriek koronakríze podľa počtu stále na druhom mieste. Vyplýva to z údajov českého štatistického úradu. V júni a v júli pritom bolo Česko pre Slovákov najčastejšie navštevovanou zahraničnou destináciou.

Ukázali to údaje Tatrabanky, ktorá medziročne porovnávala počet transakcií platobnými kartami. Uviedla to česká agentúra CzechTourism v tlačovej správe.

Počas júla, čiže prvého mesiaca letných prázdnin, však celkový počet zahraničných turistov v ČR klesol o 71,8 percenta, čiže o takmer 700-tis. na 268-tisíc. Do českých hotelov v júli prišlo celkovo 911-tis. hostí, čo bol pokles o 39,2 percenta. O takmer 100-tis. čiže o 17,7 percenta však stúpol počet domácich hostí na 643-tisíc.

"Výrazne vzrástol záujem domácich hostí a štvor- a päťhviezdičkové hotely. Počet hostí v päťhviezdičkových hoteloch vzrástol oproti vlaňajšiemu júlu o takmer 100 percent (z 8 600 na 16 900) a v hoteloch so štyrmi hviezdičkami bol rast počtu domácich hostí o 42 percent," povedal Jan Herget, riaditeľ agentúry CzechTourism.



"Nemci mali dovolenku tráviť predovšetkým v Nemecku, čo potom potvrdil aj overbooking tamojších aj v minulosti často navštevovaných destinácií. Tí, ktorí vycestovali do zahraničia, zamierili predovšetkým do susedných štátov, vrátane Česka. Podľa týždenných predikcií spoločnosti TrevoTrend zostáva medzi opýtanými záujem o Česko na podobných hodnotách ako v roku 2019," konštatovala Markéta Chaloupková, riaditeľka zahraničného zastúpenia agentúry CzechTourism v Nemecku.