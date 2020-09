Pandémia zmenila investičné správanie Slovákov

Slováci naďalej robia pri investovaní tie isté chyby.

8. sep 2020 o 12:19 SITA

BRATISLAVA. Súčasná pandémia koronavírusu zmenila správanie drobných investorov. Na rozdiel od poslednej finančnej krízy bolo podľa analytikov vidieť oveľa menej paniky a výpredajov investičného portfólia. To predtým nebolo štandardom a prevažovali čisto emocionálne reakcie.

Avšak Slováci naďalej robia pri investovaní tie isté chyby. Tou najväčšou podľa odborníkov je, že peniaze držia v bankách.



"V koronakríze sme sa výpredajom úplne nevyhli, keď v marci vykázali správcovia mínus 129 miliónov eur pri bilancii predajov," uviedol pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Avšak postupne sa ľudia podľa neho učia nechávať emócie bokom a riadiť sa zásadami. "A tie hovoria, že emócie do investovania nepatria a že kľúčové je dodržanie investičného horizontu a namiesto predaja skôr dokupovanie podielov v čase poklesu," hovorí Búlik.



Najčastejšou chybou pri investovaní je podľa odborníkov to, že Slováci držia peniaze v bankách. Aktuálne majú na bankových účtoch približne 40 mld. eur. Ako dopĺňa generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik, od roku 2016 bolo priemerné zhodnotenie úspor len na úrovni 1,5 %.

Ročne to nebolo ani pol percenta. Väčšinu úspor tak podľa Ďurika „zhltne“ inflácia. Vklady domácností v júni vzrástli podľa Búlika pre obmedzenú spotrebu, keď domácnosti menej míňali napríklad na dovolenky, ako aj spotrebu od spotrebičov až po kúpu áut. Rovnako aj odložené splátky úverov sa premietli do tvorby úspor nad rámec dlhodobého priemeru.



Ďalšou chybou pri investovaní podľa Acrossu je, že Slováci investujú do drahých a nevýkonných produktov. Priemerný slovenský fondový investor nezarobil od roku 2016 podľa Ďurika ani na infláciu.

Hrubá výkonnosť podielových fondov síce dosiahla približne 12 %, takmer polovica výnosu však zostala v správcovských spoločnostiach. Navyše výnosy je potrebné aj zdaniť. "Niet sa potom čo čudovať, že Slováci sa utiekajú k nehnuteľnostiam, ktoré za uvedené obdobie zhodnotili v priemere zhruba o 30 %," hovorí Ďurik.



Investície v podielových fondoch išli v marci podľa Búlika výrazne nadol, aj keď práve v tomto mesiaci dosiahli trhy dno a bola príležitosť na dokupovanie podielov. Všeobecná neistota však spôsobila, že drobní investori zostali opatrní. Odvtedy sa nové predaje držia okolo 40 až 50 mil. eur mesačne.

V druhom a treťom dôchodkovom pilieri nastal podľa Búlika takisto pokles v akciových a indexových fondoch, no zotavujú sa podobne rýchlo ako iné podielové fondy tejto kategórie na trhu.



Pandémia mala podľa vedúceho úseku riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky Mateja Vargu vplyv na investičné správanie najmä v čase jej vypuknutia, teda od februára do apríla.

Spôsobila u niektorých podielnikov obavy, čo malo za následok odpredaje podielových listov.

V súčasnosti však vnímajú zastabilizovanie situácie, trh sa pomerne rýchlo upokojil. Ľudia majú opätovný záujem investovať, no prevažná väčšina Slovákov je podľa Vargu orientovaná skôr konzervatívne.