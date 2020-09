Slováci si najčastejšie zakladajú firmy s najnižším kapitálom

Podnikatelia do nových spoločností vkladajú len kapitál nevyhnutný na rozbeh podnikania.

8. sep 2020 o 11:45 SITA

BRATISLAVA. Drvivá väčšina novozaložených spoločností na Slovensku vzniká s najnižším možným základným imaním, ktoré povoľuje naša legislatíva.

Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa pozrela na základný kapitál firiem na našom trhu. Zistila, že podnikatelia do svojich nových eseročiek aj akciových spoločností vkladajú len kapitál nevyhnutný na rozbeh podnikania.



V minulom roku vzniklo na Slovensku 21 443 spoločností, z toho 21 262 spoločností s ručením obmedzeným a 181 akciových spoločností. Výška ich základného kapitálu bola dohromady 355 077 639 eur.

"Pri detailnom pohľade sme zistili, že až 19 961 nových eseročiek začína podnikať s kapitálom vo výške 5 000 eur, čo je z pohľadu legislatívy základnou, a teda najnižšou možnou sumou, ktorú treba zložiť pri rozbehu tejto formy podnikania," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podobne to bolo aj pri akciových spoločnostiach. Až 136 z nich vložilo na začiatku do firmy povinnú minimálnu sumu 25 000 eur.



Z dostupných dát Bisnode však zároveň vyplynulo aj to, že 14 spoločností s ručením obmedzeným a dve akciové spoločnosti založené v uplynulom roku vložili do svojich firiem základný kapitál nad jeden milión eur.

V prípade spoločností s ručením obmedzeným jedna z nich disponovala výškou kapitálu presahujúcou 30 mil. eur a jedna dokonca vyšším ako 43 mil. eur.

"Treba však zároveň dodať, že výška základného imania nepreukazuje, akým skutočným majetkom firma disponuje. Ukazuje len to, koľko do spoločnosti vložili jej zakladatelia,“ upozornila analytička.



