V septembri a októbri sa uskutoční údržba diaľničných tunelov

S úplnou uzáverou tunela Branisko je potrebné počítať od 19. do 27. septembra.

7. sep 2020 o 16:30 TASR

BRATISLAVA. Počas mesiacov september a október Národná diaľničná spoločnosť (NDS) postupne zrealizuje pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch Branisko, Svrčinovec, Poľana, Bôrik, Považský Chlmec, Horelica, Sitina a Šibenik.

Informovala o tom vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

"Zameriame sa hlavne na nestavebnú údržbu stavebnej časti všetkých prevádzkovaných tunelov. Zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia," uviedla Žgravčáková.

V tuneli Branisko dôjde aj k modernizácii uzatvoreného televízneho okruhu, výmene programovateľných riadiacich automatov a doplnené bude aj osvetlenie nášľapných plôch núdzových východov.

NDS informuje, že počas uzávery tunelov bude doprava presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

S úplnou uzáverou tunela Branisko je potrebné počítať od 19. do 27. septembra, tunely Svrčinovec a Poľana budú uzatvorené od 25. septembra od 7.00 h do 27. septembra do 22.00 h. Tunel Bôrik v smere do Žiliny bude uzatvorený od 2. októbra od 20.00 h do 4. októbra do 22.00 h. V smere do Prešova od polnoci 3. októbra do 22.00 h 4. októbra.

Cez tunel Považský Chlmec neprejdú vodiči od 8. októbra od 12.00 h do 11. októbra do 22.00 h. Tunel Horelica bude uzatvorený od 9. októbra od 22.00 h do 11. októbra do 22.00 h.

Tunel Sitina bude uzatvorený v štyroch termínoch. Prvý termín uzatvorenia je naplánovaný od 16. októbra od 22.00 h do 17. októbra do 10.00 h, následne sa tunel uzatvorí opäť v tento deň od 22.00 h do 18. októbra do 11.00 h. Uzatvorený bude aj od 23. októbra od 22.00 h do 24. októbra do 10.00 h, následne od 22.00 h do 25. októbra do 10.00 h.

Vodiči neprejdú tunelom Šibenik v smere do Žiliny od polnoci 24. októbra do 25. októbra do 16.00 h. V smere do Prešova bude tunel uzatvorený rovnako od polnoci 24. októbra do 25. októbra do 18.00 h.