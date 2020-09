Šimečka vyzýva vládu, aby zverejnila, aké má plány s miliardami z Fondu obnovy

Keď už sme premrhali reformné leto, stále môžeme mať reformnú jeseň, hovorí.

7. sep 2020 o 12:42 TASR

BRATISLAVA. Europoslanec za politickú skupinu Renew Europe Michal Šimečka vyzýva vládnych predstaviteľov, aby zverejnili, kto pracuje na reformnom pláne obnovy Slovenska, ktorý treba predložiť Európskej komisii do 15. októbra.

Vládnu garnitúru tiež žiada, aby zverejnila doterajšie výstupy z ich diskusií "za zatvorenými dverami", a aby otvorili ozajstnú verejnú diskusiu k tejto téme.

Zverejniť mená ľudí, ktorí na pláne pracujú, je podľa europoslanca dôležité aj preto, aby sa vylúčil konflikt záujmov, prípadné pochybné väzby, a či sa na pláne nepodieľajú ľudia, ktorí by sa na tom chceli obohatiť.

Vláda by tiež podľa neho mala namiesto vízií zverejniť aj konkrétne projekty a zdôvodniť, prečo sa pre ich realizáciu rozhodla.

"Viac ako sedem miliárd eur, ktoré Slovensko môže čerpať z Fondu obnovy, je neopakovateľnou príležitosťou a máme len jeden pokus to správne využiť," myslí si europoslanec. V procese prípravy plánu reforiem však podľa neho vládne veľký chaos.

"Práve dnes je ten moment, keď potrebujeme maximálnu transparentnosť a verejnú diskusiu o tom, aké priority chceme pre Slovensko na najbližšie roky," zdôraznil Šimečka s tým, že vláda podľa neho koná netransparentne, ba priam tajne.

"Fond obnovy naozaj nie je nejaké 'kinder vajce' a občania teraz nečakajú na to, čo si v ňom nájdu. Od premiéra neočakávajú tajnosti a prekvapenia, ale zodpovedný a otvorený prístup, a hlavne verejnú diskusiu," dodal Šimečka.

Podľa neho ide o taký masívny objem peňazí, že o ňom nemôže rozhodnúť zopár politikov na koaličnej rade "niekde za zavretými dverami".

"Máme druhý septembrový týždeň a stále nevieme žiadne detaily toho plánu. Von sa dostávajú len kusé informácie od ministra, od premiéra. Nevieme, aké sú investičné priority, aké sú konkrétne projekty a ani to, kto reálne nesie zodpovednosť za prácu tých viacerých tímov," upozornil europoslanec s tým, že sám podával žiadosť o informácie na Úrad vlády na základe infozákona, ale odpoveď mu po dvoch týždňoch zatiaľ ešte neprišla.

"Keď už sme premrhali to reformné leto, stále môžeme mať reformnú jeseň," uzavrel europoslanec s tým, že nech sa diskusia uskutoční akoukoľvek formou, mala by sa začať čím skôr. "Ak sa to celé niekde ušije za zatvorenými dverami, tak to dopadne ako vždy a peniaze zase premrháme," ukončil europoslanec.