EP Infrastructure predáva Pražskú teplárenskú skupine Veolia

Transakciu musí ešte schváliť Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.

7. sep 2020 o 9:28 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť EP Infrastructure, a.s. (EPIF) predáva skupine Veolia svoj stopercentný podiel v Pražskej teplárenskej, a.s (PT).

Spoločnosť o tom informovala v pondelok, cenu nezverejnila. Transakciu musí ešte schváliť Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podiel v PT drží EPIF prostredníctvom spoločnosti EP Energy (EPE). PT podľa vlastných údajov dodáva teplo do 230 tisíc domácností.



"V kontexte našej dlhodobej spolupráce s Veolia, dohody o partnerstve pri budovaní nízkoemisných zdrojov výroby tepla pre jej potreby a v neposlednej miere kvality Veolie ako prevádzkovateľa teplárenských sústav, sme nakoniec s divestíciou súhlasili," uviedol Daniel Křetínský, predseda predstavenstva EPIF.



Jediným akcionárom EPE je skupina EPIF, ktorú vlastní zo 69 percent Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) a z 31 percent konzorcium globálnych inštitucionálnych investorov, ktoré spravuje spoločnosť Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).