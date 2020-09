Minister Krajniak chce zrušiť monopol KOZ v tripartite

Záujmy zamestnávateľov aj zamestnancov by mali obhajovať na každej strane aspoň tri zväzy.

2. sep 2020 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Zamestnancov by mali v tripartite okrem Konfederácie odborových zväzov SR zastupovať ďalšie dva odborové zväzy.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) to po stredajšom rokovaní vlády uviedol ako jednu z alternatív, ktorá bude súčasťou pripravovanej novely zákona k tripartite.

Návrh novely zákona o tripartite, ktorý rezort práce predloží do pripomienkového konania, by mal obsahovať zámer, aby záujmy zamestnávateľov aj zamestnancov v tripartite obhajovali na každej strane aspoň tri zväzy, resp. organizácie.



Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.

"Jedna z alternatív je taká, že by sme zmenili zákon tak, že na každej strane musia byť aspoň traja zástupcovia," povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí. Ak traja zástupcovia nemajú aspoň 100-tisíc členov, do tripartity by nastúpili ďalšie dve organizácie s najvyšším počtom členov.

"Ide nám o to, aby dialóg prebiehal plynule a aby zamestnanci reprezentovali spolu čo najviac členov," tvrdí Krajniak. Jeho cieľom je, aby zamestnanci, ktorých sú na Slovensku zhruba dva milióny, boli reprezentovaní čo najširšou skupinou záujmových združení alebo odborových zväzov.



Zámer meniť zákon o tripartite predstavil minister práce Milan Krajniak po augustovom rokovaní tripartity.

Reagoval tak na neústupčivý prístup predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) pri rokovaniach o minimálnej mzde. Novelou zákona o tripartite by sa mala podľa Krajniaka zvýšiť reprezentatívnosť sociálnych partnerov. Zmeniť by sa mal aj Zákonník práce. "Stanovili by sme, od akého percenta zamestnancov môžu odbory pôsobiť na pracovisku a viesť kolektívne vyjednávanie," tvrdí minister. Ako predbežný návrh predstavil zámer, aby odbory reprezentovali aspoň 20 percent zamestnancov.



"Aby sa tu nestávalo, že sa niekto tvári, že hovorí za dva milióny ľudí a my nevieme, za koho hovorí, tak nech sa ukáže, za koho hovorí," povedal koncom augusta Krajniak. Pri rokovaniach o minimálnej mzde na budúci rok sa podľa neho ukázalo, že odborári od samého začiatku nechceli vyjednávať.

"Od samého začiatku zavádzali ostatných sociálnych partnerov, že sú pripravení vyjednávať a až do samého konca zotrvávali na svojich nereálnych požiadavkách," povedal minister. KOZ tak podľa neho od začiatku sabotovala sociálny dialóg.



Predstavitelia KOZ opustili augustové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a prerušili sociálny dialóg. Ako vtedy na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško, reagovali tým na konanie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania len zástupcov zamestnávateľov.

"Išli sa na 25 minút poradiť, je to bezprecedentné, hrubé porušenie tripartizmu, ktoré nemienime akceptovať," povedal šéf odborov. Tripartita rokovala o výške minimálnej mzdy na rok 2021.