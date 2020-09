Krajniak chce dať peniaze z Fondu obnovy na penzijnú reformu aj na dlhodobú starostlivosť

Minister nepredpokladá, že by sa počas druhej vlny pandémie menila výška ošetrovného.

2. sep 2020 o 15:03 SITA

BRATISLAVA. Peniaze z Fondu obnovy Európskej únie plánuje minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak využiť na dôchodkovú reformu, podporu rodinnej politiky a zlepšenie dlhodobej starostlivosti o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

V oblasti dôchodkov by podľa neho mali nastať viaceré zmeny a časť nákladov na tieto zmeny by sa mala pokryť práve z Fondu obnovy. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí upozornil na to, že počet ľudí odkázaných na pomoc iných bude z dlhodobého hľadiska stúpať, keďže miera dožitia sa zvyšuje. "Aj na to chceme použiť tieto zdroje," tvrdí Krajniak.



Slovensko by malo mať zo zdrojov Európskej únie v najbližších siedmich rokoch k dispozícii celkovo 34,1 miliardy eur.

V rokoch 2021 až 2023 budeme môcť čerpať 7,5 miliardy eur cez Fond obnovy, sedemročný rozpočet na obdobie 2021 až 2027 počíta pre Slovensko so sumou 18,6 miliardy eur a k dispozícii budeme mať tiež 6,8 miliardy eur vo výhodných pôžičkách splatných do roku 2058.

Krajniak tiež nepredpokladá, že by sa počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu menila výška ošetrovného. S týmto návrhom na najbližšie rokovanie parlamentu prichádzajú nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa výška špeciálneho ošetrovného počas krízovej situácie vypočítava podľa štandardného režimu ošetrovného vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poslanci však navrhujú doplniť do zákona o sociálnom poistení nový odsek, ktorý upravuje špeciálnu výšku ošetrovného počas krízovej situácie súvisiacej s novým koronavírusom na 75 % denného vymeriavacieho základu.

"Nepočítam s tým, že by celoplošne bola počas druhej vlny pandémie zvýšená OČR, lebo doteraz sme na zvýšené náklady dali v tomto roku niekoľko sto miliónov eur, ktoré Sociálnej poisťovni chýbajú, lebo nikto nebol na epidémiu pripravený. My sme to museli zasanovať zo štátneho rozpočtu a nemyslím si, že do konca roka by sa dalo ošetrovné zvyšovať viac, než je tých 55 % z predchádzajúcej mzdy človeka, ktorý ide na OČR," odpovedal Krajniak.

Upozornil tiež na to, že niektorým ľuďom v prvej línii sa poskytla vyššia suma.

"Menili sme niekoľkokrát výšku ošetrovného v tom zmysle, že sme niektorým skupinám v prvej línii poskytli napríklad pri nakazení sa koronavírusom vyššie než je štandardné 55 % plnenie, ako je klasická OČR," dodal Krajniak.