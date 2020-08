Dlhová brzda pre nemocnice je podľa analytika krokom vpred

Od opatrenia však netreba mať prehnané očakávania.

31. aug 2020 o 15:35 TASR

BRATISLAVA. Dlhová brzda pre nemocnice je krokom vpred. Od tohto opatrenia však netreba mať prehnané očakávania.

Pre TASR to v reakcii na návrh dlhovej brzdy nemocníc koaličnej poslankyne Jany Cigánikovej (SaS) uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martin Vlachynský.

"Manažment štátnych podnikov, vrátane nemocníc väčšinou vie, že jeho životnosť je limitovaná životnosťou ministra, ktorý ich dosadil. Preto sankcie v podobe zníženia odmien a podobne majú limitovaný efekt," komentoval.

Kľúčovým nástrojom pre finančnú disciplínu sú podľa slov analytika tvrdé rozpočtové opatrenia, teda hrozba nútenej správy, bankrotu či exekúcie.

Dodal však, že dôležité je aj to, ako sa k otázke dlhov postaví najväčší veriteľ, teda štátna Sociálna poisťovňa. "Tá môže zaujať mäkký, ale aj tvrdý postoj," uzavrel.

Lepšiemu hospodáreniu nemocníc by podľa SaS pomohla dlhová brzda. Okrem zavedenia bodového systému na hodnotenie finančnej kondície nemocníc by mala priniesť aj sankcie pre manažérov štátnych nemocníc, ktoré sa budú zadlžovať. Navrhuje to predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková.

Vysvetlila, že ak by sa dlh nemocnice neprehlboval, rezort by mal podľa slov poslankyne uhradiť štvrtinu jej záväzkov. V prípade, že sa budú dlhy prehlbovať, vedenie nemocnice by zase mohlo byť podľa Cigánikovej sankcionované.

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že na efektívne zavedenie dlhovej brzdy je potrebné rozpliesť chobotnice biznisov, čo sa podľa rezortu v niektorých nemocniciach darí.

Rezort zdravotníctva tiež dodal, že konštruktívne kroky na zlepšenie hospodárenia nemocníc už realizuje, no plánuje niektoré kroky nastaviť ešte efektívnejšie.