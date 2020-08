Zadlžujúcim sa nemocniciam by mohla podľa SaS pomôcť dlhová brzda

Štátne nemocnice sa stále viac zadlžujú.

31. aug 2020

BRATISLAVA. Štátne nemocnice sa stále viac zadlžujú, pomôcť môže podľa SaS dlhová brzda nemocníc.

Návrh na pondelňajšej tlačovej konferencii predstavil člen tímu SaS pre oblasť zdravotníctva Martin Barto. Ako uviedol, každá nemocnica by mala raz za pol roka zverejňovať svoje dlhy aj výnosy.

Nemocnice kopia dlhy

Ideálny stav by podľa Barta bol, ak by bola nemocnica postupne zo svojich výnosov schopná splácať svoje dlhy. Za problematický považuje stav, keď nemocnici budú dlhy rásť.



Situáciu by podľa SaS mohlo zlepšiť aj oddlžovanie. Nemocnice, ktoré budú splácať svoje dlhy a nebudú vytvárať ďalšie, alebo aspoň prestanú vytvárať nové dlhy, by sa čiastočne oddlžili.

SaS navrhuje, aby štát zaplatil štvrtinu ich dlhov ročne. Ak však nemocnica bude svoje dlhy prehlbovať, bude musieť najprv predložiť ozdravný plán na tri roky. Pokiaľ sa nebude plniť a dlhy budú ešte väčšie, znížia sa platy manažmentu.

"Pri výraznom zadlžení bude o problémoch konkrétnej nemocnice musieť minister zdravotníctva informovať parlament, alebo ak sa prekročí istá vopred stanovená hranica, premiér bude musieť podať návrh na odvolanie ministra zdravotníctva," povedal Barto.

SaS chýba systémové riešenie

Ako uviedla predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo a tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Cigániková, štátne nemocnice sa stále viac zadlžujú a na riešenie tohto problému neexistujú žiadne systémové opatrenia.

Upozornila, že dlhy nemocníc bude tento rok možné vymáhať v plnej sume, nakoľko koncom roka končí ochrana nemocníc pred exekúciami.

"Vyjadrím obavu, že to zaplatíme všetci z verejných zdrojov. A nielen istinu ako takú, ale je možné, že prvýkrát v histórii budeme musieť zaplatiť aj úroky," povedala.



Ako predsedníčka zdravotníckeho výboru dodala, o navrhovaných krokoch SaS rokovala aj s ministerstvom zdravotníctva. Verí, že sa dlhovou brzdou bude rezort inšpirovať.

Princípmi návrhu SaS sú podľa Cigánikovej transparentnosť, zverejňovanie všetkého, čo sa zverejniť dá či zmysluplné investície v súlade so stratifikáciou.

Investovať by sa podľa nej malo do tých oddelení, kde sa robí dostatočne množstvo výkonov na to, aby nebol ohrozený pacient. Treba podľa nej tiež dokončiť a aktualizovať DRG.

Súčasťou návrhu je aj zriadenie holdingu pre štátne nemocnice, čo by mohlo umožniť lacnejšie nákupy a úspory z rozsahu, a zároveň porovnávanie jednotlivých výsledkov nemocníc, pričom by sa rozdeľovali prevádzkové a medicínske náklady.

"Po tomto všetkom sa môžeme pokúsiť naviazať výsledky nemocníc na odmeňovanie manažmentu, teda či sa voči súčasnému stavu bude zlepšovať alebo zhoršovať, a skúsime zmeniť myslenie nemocníc," uzavrela tímlíderka SaS pre zdravotníctvo.

Rezort chce najprv rozpliesť chobotnice biznisov

"Teší nás, že náš koaličný partner aj takto verejne deklaroval spoločný zámer a ocenil spoluprácu a komunikáciu s rezortom zdravotníctva pri plnení programového vyhlásenia vlády," uviedla v reakcii hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Ako konštatovala, rezort sa okrem iného zaviazal, že pre štátne nemocnice zavedie centrálne riadenú prípravu rozpočtu a jeho priebežné vyhodnocovanie, jednotný ekonomický softvér, centrálne obstarávanie, riadenie platieb a viacstupňové schvaľovanie objednávok a zmlúv s prahovými hladinami.

"Pre efektívne zavedenie dlhovej brzdy musíme rozpliesť chobotnice biznisov, čo sa nám pomaly v niektorých nemocniciach darí," konštatovala Eliášová. Dodala, že ministerstvo už realizuje kroky na zlepšenie hospodárenia nemocníc.

Už v súčasnosti sú riaditelia štátnych nemocníc odmeňovaní aj v závislosti od dosiahnutých hospodárskych výsledkov, no ministerstvo podľa jeho hovorkyne plánuje kroky nastaviť ešte efektívnejšie.