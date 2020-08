Apple odstránil z App Storu vývojársky účet spoločnosti Epic Games

Epic už nechcel platiť Applu 30 % z toho, čo minú užívatelia.

30. aug 2020 o 13:08 TASR

SAN FRANCISCO. Apple v piatok (28. 8.) odstránil z App Storu vývojársky účet spoločnosti Epic Games. To znamená, že Epic Games nemôže pridávať nové aplikácie ani aktualizácie svojich hier. Ako uviedol Apple, dôvodom bolo porušovanie pravidiel App Storu.

Krok, ktorý Apple ohlasoval, prichádza po tom, ako v pondelok (24. 8.) večer kalifornská sudkyňa predbežne rozhodla, že koncern síce môže blokovať hru Fortnite od Epic Games, ale dočasne zakázala odstránenie vývojárskeho účtu firmy. Apple však uviedol, že odstránil vývojárky účet Epicu, a nie Unreal Engine, ktorý používajú iní vývojári pri tvorbe hier, takže jeho krok je v súlade so rozhodnutím súdu, ktorý nezakázal postup proti Fortnite a Epic Games.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Sme sklamaní, že sme museli odstrániť účet Epic Games z App Storu. Dlhé roky sme spolupracovali s tímom firmy Epic Games na vydávaní jeho hier," uviedol Apple. Dodal, že súd odporúčal Epicu, aby počas rozhodovania o jeho prípade dodržiaval pravidlá rovnako ako počas uplynulej dekády, kým vytvoril túto situáciu. "Epic to odmietol. Namiesto toho opakovane predkladal aktualizácie Fortnite, ktoré zámerne porušovali pravidlá App Storu. To nie je férové voči všetkým ostatným vývojárom na App Store a posúva to do stredu ich boja spotrebiteľov. Dúfame, že v budúcnosti opäť budeme môcť spolupracovať, ale, bohužiaľ, dnes to nie je možné."

Epic už nechcel platiť Applu 30 % z toho, čo minú na svojich iPhonoch či iPadoch hráči populárnej hry Fortnite, keď v hre nakupujú. Keďže Apple odmietol zmenu obchodných podmienok, Epic sa aktualizáciou pokúsil obísť App Store a umožniť nákupy mimo neho, čo znamená porušenie zmluvných podmienok.