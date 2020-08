Rezort zdravotníctva zverejnil prvú výzvu, k dispozícii je 167 miliónov eur

Krajčí chce vyhlásením výziev zmierniť dopady pandémie na rezort.

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva chce vyhlásením výziev zmierniť dopady pandémie na rezort, k dispozícii je 167 miliónov eur. Na piatkovom tlačovom brífingu to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako uviedol, tieto finančné prostriedky budú uvoľnené zo zdrojov európskych fondov.

Rezort už prvú výzvu zverejnil. Zameraná je na projekty, ktoré budú zmierňovať dopady pandémie u nemocníc, ktoré sa v prvej vlne najviac zaslúžili o jej zvládnutie.

Prostriedky pre nemocnice

Ako Krajčí informoval, pre 49 nemocníc v prvej línii, teda subjekty hospodárskej mobilizácie, ministerstvo uvoľní 48 miliónov eur. Čerpať ich budú môcť na nákup a vybavenie pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo podozrením naň.

Podmienkou tejto výzvy je, aby mali nemocnice pripravené projekty na výstavbu mobilných odberových miest, niektoré však už teraz túto podmienku spĺňajú. Investovať ich budú môcť aj do výstavby alebo rekonštrukcie oddelení v súvislosti s pandémiou. Čerpať ich bude možné aj pre personál na zabezpečenie ochranných osobných a dezinfekčných prostriedkov.



V rámci tejto výzvy budú môcť podľa šéfa rezortu zdravotníctva prostriedky z eurofondov čerpať aj nemocnice, ktoré boli v minulosti identifikované ako nemocnice v hospodárskych ťažkostiach, a teda nemohli byť zaradené do európskych výziev. Prostriedky budú môcť podľa neho zlepšiť aj hospodárenie nemocníc.

V rámci výzvy rezort zaviedol aj inštitút doplnkových výdavkov, ktorý bude v rámci verejného obstarávania motivovať ušetriť zdroje z jednotlivých projektov. Nemocnice ich tak budú môcť následne opätovne rozmiestniť do ďalších výdavkov tejto výzvy.

Výzva pre VÚC

V rámci pridelenia jednotlivých prostriedkov sa podľa Krajčího zohľadňovali aj počty COVID a suspektných pacientov, či mala nemocnica odberné miesto a aj počet výkonov, ktoré nemocnice realizovali počas COVID pandémie. Na základe toho sa pridelila finančná čiastka, ktorú budú môcť nemocnice čerpať.



Do konca septembra by mala byť pripravená výzva pre vyššie územné celky, cez ktoré by mohli financovať ambulancie. Rezort pripravuje výzvy aj pre zvyšný počet nemocníc, ktoré boli pripravené, ak by bola situácia vážna a museli reprofilizovať svoje lôžka.

"Pripravujeme výzvu aj pre národné projekty zamerané na pandemické aktivity verejných subjektov ako sú ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a záchranné zdravotné služby," uzavrel minister.