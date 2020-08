Cestovné poistenie v rizikovej krajine nekryje náklady s COVID-19

V krajine, ktorá nie je na zozname rizikových sú náklady kryté.

28. aug 2020 o 10:31 TASR

BRATISLAVA. Cestovné poistenie v prípade vycestovania do rizikovej, tzv. "červenej" krajiny nekryje náklady súvisiace s novým koronavírusom. Pri návšteve bezpečnej krajiny sú tieto náklady kryté. Poistné krytie platí aj v prípade, pokiaľ klient vycestoval ešte pred vyhlásením krajiny za rizikovú. Uviedli to viaceré poisťovne pôsobiace na Slovensku.

Na úrazy sa poistenie vzťahuje

"Naše cestovné poistenie kryje náklady na liečenie, prípadne repatriáciu späť do SR aj v prípade nákazy koronavírusom, pokiaľ klient vycestuje do krajín, ktoré sú označené ako zdravotne bezpečné krajiny," priblížila poisťovňa Uniqa. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie poisťovne.

Upozornili však, že v prípade "červených" krajín, kam sa neodporúča cestovať, je situácia iná. "Ak klient vycestuje do takejto krajiny aj napriek varovaniu, poistné krytie sa naňho v takomto prípade nebude vzťahovať," podotkol Lukáš Bertók z Wüstenrot poisťovne.

Cestovné poistenie je tak možné dojednať pre všetky krajiny, ale s obmedzením krytia ochorenia COVID-19 v krajinách, kam sa neodporúča cestovať. "Na tieto prípady sa poistenie nevzťahuje vôbec, keďže poistná udalosť mohla byť predvídaná, očakávaná, alebo už bola známa v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy. Na iné ochorenia alebo úrazy sa poistenie štandardne vzťahuje v zmysle príslušných poistných podmienok a uzavretej poistnej zmluvy," ozrejmila Union poisťovňa.

Ak k zmene príde po vycestovaní, krytie sa nemení

Allianz - Slovenská poisťovňa tiež zdôraznila, že ak je v čase vycestovania územie štátu uvedené v zozname rizikových, poisťovateľ môže plnenie v dôsledku choroby, ktorá sa šíri ako epidémia alebo pandémia, zamietnuť.

"Ak poistený vycestuje do krajiny, ktorá je v zozname rizikových štátov a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený (napríklad zlomenina končatiny alebo urgentná operácia slepého čreva), cestovné poistenie toto riziko kryje," dodala Helena Kanderková z Allianzu.

Ak sa zmení označenie krajiny na rizikovú až po vycestovaní klienta, na rozsah poistného krytia by to nemalo mať vplyv. "V prípade, že poistený dodrží odporúčanie nevycestovať do rizikových krajín a napriek tomu sa až po dátume jeho vycestovania vyhlási štátnym orgánom alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou neodporúčanie (respektíve odporúčanie zvážiť cestu/pobyt), poisťovňa preplatí náklady spojené s vyšetrením, liečením, hospitalizáciou a prípadným transportom do vlasti, ktoré sú spojené v súvislosti s ochorením vrátane COVID-19," poznamenala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.