Zodpovednosť za čerpanie eurofondov už bude na obciach a mestách

Združenie miest a obcí Slovenska rokovalo v Bešeňovej.

27. aug 2020 o 17:08 TASR

BEŠEŇOVÁ. O čerpaní finančných prostriedkov v novom programovom období 2021-2027 by mali rozhodovať zástupcovia obcí, miest a samosprávnych krajov.

V pripravovanej štruktúre čerpania európskych peňazí sa tvorí ich partnerský vzťah, v ktorom nikto nemá dominanciu, a na základe ktorého sa bude rozhodovať o podpore projektov.

Po rokovaní Združenia miest a obcí Slovenska v Bešeňovej o tom vo štvrtok informoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vladimír Ledecký.

"Každý má určité percento rozhodovania a pokiaľ sa na území nedohodnú, čo je dôležité, tak to tam jednoducho nebude. Určili sme hranice, metodiku, kde sa môžu posúvať, a čo by mali dodržiavať. Teraz je to na nich.

Uvedomujú si, aký je to dôležitý proces. Lebo, keď to nastavíme dobre, tak najbližších desať rokov bude čerpanie eurofondov zmysluplnejšie a lepšie.

A pokiaľ to tak nenastavíme, budeme sa trápiť v takom marazme, ako je to teraz," povedal Ledecký.

Vytvorí sa Rada partnerstva

Predseda ZMOS Branislav Tréger zdôraznil, že zodpovednosť za čerpanie eurofondov bude teraz na obciach a mestách. "Už sa nebudeme môcť vyhovárať na to, že štát nám niečo pokazil, niečo zhatil alebo spomalil.

Dohodli sme sa so štátnym tajomníkom, že budeme s ústrednou štátnou správou komunikovať veľmi tesne. Budeme aplikačné problémy dávať na ministerstvo tak, aby sa riešili.

Ale v konečnom dôsledku bude vyššia i nižšia samospráva zodpovedná za to, do akého percenta dokážeme vyčerpať prostriedky, ktoré nám ponúkne Európska únia," podotkol Tréger.

Podľa predsedu Združenia samosprávnych krajov SK-8 Jozefa Viskupiča vzniknú Integrované územné stratégie. "Na základe tohto dokumentu sa budú môcť realizovať projekty, ktoré sú potrebné pre obec, mesto, kraj a región.

Vytvorí sa takzvaná Rada partnerstva - orgán, ktorý do budúcna bude riadiť proces implementácie. Predtým ale musíme urobiť Integrovanú územnú stratégiu. Zároveň otvárame lepšie cesty aj k čerpaniu prostriedkov," doplnil Viskupič.

Prístup k vode nemá 477 obcí

Poukázal na skutočnosť, že viac ako 80 percent verejných financií sa hradí zo zdrojov EÚ. "Preto je debata, ktorá kóduje, akým spôsobom tieto zdroje budeme používať v nasledujúcej dekáde, veľmi dôležitá.

A čím viac sa o tom budeme rozprávať na samosprávnej úrovni, aj s počúvajúcim ministerstvom, tým lepšie pre kvalitnú prípravu projektov a pre to, aby regióny dostali zdroje čím skôr," dodal predseda Združenia SK8.

Predseda ZMOS upozornil napríklad na veľký deficit v oblasti životného prostredia. "Prístup k vode nemá vôbec 477 obcí, na kanalizácie je napojených cez 39 percent obcí a miest.

Veľkým problémom sú odpady, komunikácie, mostné telesá aj sociálne veci. Pretože zo 400 000 dôchodcov budeme mať o pár rokov 1,2 milióna dôchodcov, o ktorých sa treba postarať. Je to obrovské množstvo problémov, ktoré budeme spolu riešiť," uzavrel Tréger.