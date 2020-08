Daňové zaťaženie autodopravcov by mala znížiť novela zákona

Pripomienkové konanie by sa malo spustiť na jeseň.

27. aug 2020 o 10:26 TASR

BRATISLAVA. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa malo znížiť.

Ministerstvo financií SR s týmto cieľom pripravuje novelu zákona o dani z motorových vozidiel. Chce tak posilniť konkurencieschopnosť autodopravcov. Začatie pripomienkového konania sa predpokladá na október až november.

Článok pokračuje pod video reklamou

Novela odstráni komplikované párovanie vozidiel

Predbežná informácia k tomuto návrhu bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Rezort v materiáli tvrdí, že zmena súčasného nastavenia sadzieb dane je opodstatnená.

Súvisiaci článok Štát chce mýtny systém prevádzkovať sám, tender plánuje vyhlásiť na jeseň Čítajte

Zároveň konštatuje, že dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je v porovnaní s inými krajinami Európskej únie relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave. V tejto súvislosti poukazuje tiež na mýtny systém.

Novela zákona by mala odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.

"Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa navrhujú zaviesť nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4 v rozmedzí od 50 % do 10 %," uvádza sa v predbežnej informácii.

Zvýhodnenie ročnej sadzby dane sa navrhuje uplatniť počas 156 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla.

Súčasné sadzby dane sú nízke a regresívne

Pri vozidlách kategórie L (motorky a štvorkolky) a M1 (osobné vozidlá) sa súčasne navrhuje zvýšenie sadzieb dane s dôrazom na luxusný segment. Vzhľadom na obstarávacie ceny vozidiel kategórie L a M1 sú aktuálne efektívne daňové sadzby regresívne.

To podľa rezortu financií nie je opodstatnené ani z pohľadu marginálnej užitočnosti luxusného vozidla pri vykonávaní podnikateľských činností. Ostatné premenné pri výpočte dane zostávajú nezmenené.

V súčasnosti sa na určenie ročnej sadzby dane využíva iba jedna príloha k zákonu, ktorá samostatne nevyníma vozidlá ťahač a náves.

"Systémom párovania vozidiel ťahač a náves do 'jednej' návesovej jazdnej súpravy sa obmedzuje možnosť zaradenia týchto vozidiel vždy do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by skutočne vozidlo podľa základu dane patrilo, pričom na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada," podotýka rezort.

Zároveň sa vozidlám kategórie N3 a O4 neumožňuje ročnú sadzbu dane zvýhodniť inak oproti všeobecnému kritériu zavedenému na úpravu tejto ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla. Súčasné sadzby dane vozidiel kategórie L a M1 sú podľa rezortu financií nízke a regresívne.