Novela o daniach z príjmov má zabrániť oligarchom vo vyvážaní ziskov

Chceme, aby poctiví podnikatelia neboli utláčaní, tvrdí minister Heger.

26. aug 2020 o 15:34 TASR

BRATISLAVA. Novela zákona o dani z príjmov má zabrániť tomu, aby sa fyzické osoby vyhli plateniu daní a svoje príjmy vyvážali do daňových rajov.

Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽANO) po skončení rokovania vlády, ktorá schválila túto právnu normu. Okrem toho vláda schválila aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá má pomôcť poctivým podnikateľom.

Proti vyvážaniu ziskov

Heger je presvedčený, že novela prinesie spravodlivosť a férovosť v platení daní.

“ Štát bude vracať už zaplatenú DPH tým podnikateľom, ktorým dodávatelia nezaplatia faktúry a nebudú sa vedieť dostať z rôznych dôvodov k platbe DPH od svojho odberateľa. „ EDUARD HEGER

"Toto je historický krok, ku ktorému sa posúvame, aby bola na Slovensku spravodlivosť a férovosť v platení dane, aby nemohli oligarchovia vyvážať zisky a takýmto spôsobom optimalizovať a obohacovať sa na úkor ľudí a platcov dane, ktorí ich poctivo platia," priblížil minister financií.

Ak finančná správa zistí pochybenia, tak bude môcť podľa ministra financií konať.

"Celý tento zákon hovorí o tom, že ak chce niekto optimalizovať a vyviezť zisky do zahraničia ako fyzická osoba a chce si ich v daňových rajoch takýmto spôsobom nezdaniť, tak hovoríme, že bude v našom daňovom poriadku na to úprava a bude to porušenie zákona. Bude to predmetom zdanenia a ak finančná správa niečo takéto zistí, tak bude môcť konať," priblížil Heger.

Chýbajúci zákon - vizitka Smeru

Zároveň je presvedčený, že nie je náhoda, že práve bývalé vlády Smeru-SD nepresadili zákony, ktoré by umožnili bojovať finančnej správe s daňovými únikmi.

"Dôvod je ten, že to boli vlády oligarchie a 'cudzopasili', či už na výdavkovej alebo príjmovej strane rozpočtu," vyhlásil Heger.

Vrátenie DPH za nezaplatené faktúry

Vláda schválila aj novelu zákona o DPH, ktorá podľa ministra pomôže podnikateľom.

"Štát bude vracať už zaplatenú DPH tým podnikateľom, ktorým dodávatelia nezaplatia faktúry a nebudú sa vedieť dostať z rôznych dôvodov k platbe DPH od svojho odberateľa. Rozširujeme tento zoznam dôvodov. Budú si môcť uplatniť a opraviť svoje daňové priznanie pri platbe DPH voči štátu," priblížil Heger.

Zmeny sa týkajú "nedobytných pohľadávok".

"Podnikatelia budú môcť pri nich opraviť svoj daňových základ a budú môcť túto DPH dostať späť. Považujeme to za veľmi férové opatrenie," zhodnotil Heger.

Vláda podľa jeho slov chce dosiahnuť to, aby poctiví podnikatelia "neboli utláčaní" a daňový poriadok bol spravodlivý.