Bratislava obnoví od 7. septembra letecké spojenie s rizikovými krajinami

Spoločnosti obnovia linky z Ruska, Ukrajiny, Srbska, Severného Macedónska aj SAE.

26. aug 2020 o 9:29 (aktualizované 26. aug 2020 o 11:19) SITA

BRATISLAVA. Letecké spoločnosti plánujú postupne obnoviť pravidelné letecké spojenie Bratislavy aj s takzvanými rizikovými krajinami z hľadiska epidemiologickej situácie pre koronavírus.

Umožňuje im to rozhodnutie Ústredného krízového štábu, ktorý schválil požiadavku Ministerstva dopravy a výstavby SR na plošné uvoľnenie letov od 7. septembra pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

"Po tomto termíne budú umožnené aj prílety na Letisko M. R. Štefánika z Ruska, Ukrajiny, zo Severného Macedónska, Spojených arabských emirátov či zo Srbska. Čiže budú umožnené lety, ktoré boli v letových poriadkoch dopravcov aj pred koronakrízou a ktoré boli doposiaľ stále zakázané," informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Doležal: Letisko už potrebuje zarábať

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu uviedol, že plošné uvoľnenie letov je určite lepšie riešenie ako to, ktoré tu bolo doposiaľ.

Okolité letiská, napríklad vo Viedni či Budapešti, mali totiž povolené lety z akýchkoľvek krajín.

Teraz tak zarobia aj slovenské letiská a navyše bude presná kontrola nad tými, ktorí prichádzajú na Slovensko.

Cestujúci, ktorý priletel do niektorej z okolitých krajín, mohol následne voľne prekročiť aj hranice Slovenska. "Trpeli tým naše letiská, nemali príjmy z letiskových poplatkov a hlavne sme nemali evidenciu o cestujúcich," zdôraznil Doležal.

Wizz Air otvorí aj linku do Petrohradu

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air plánuje obnoviť pravidelné linky z Bratislavy do Kyjeva na menšie letisko Žuljany od 7. septembra (lety trikrát týždenne), do Ľvova od 15. septembra (dvakrát v týždni), do Skopje od 30. septembra (dvakrát v týždni) a do Odesy od 5. októbra (dvakrát týždenne).

Nové letecké spojenie s Petrohradom chce začať prevádzkovať od 16. októbra (trikrát v týždni) a v prevádzke linky do Sofie, kam po koronapauze začala lietať od 15. júna, bude pokračovať od 27. októbra aj v zimnom letovom poriadku (trikrát v týždni).

Spojenie s Moskvou od októbra

Ruská letecká spoločnosť Pobeda obnoví pravidelnú linku medzi Bratislavou a Moskvou od 1. októbra (sedemkrát v týždni). Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude opäť lietať do Kyjeva na hlavné letisko Boryspiľ od 25. októbra (dvakrát v týždni) a do Nišu od 26. októbra.

Dopravca flydubai obnoví letecké spojenie zo slovenskej metropoly do Dubaja od 28. októbra (dvakrát v týždni).

"Podľa rezortov dopravy a vnútra by mali byť dodržané nasledovné pravidlá: najneskôr do 24 hodín pred príletom na Slovensko treba vyplniť elektronický dotazník cez webový portál, ktorý rezort dopravy aktuálne pripravuje. Po prílete z rizikovej krajiny sa cestujúci bude musieť preukázať negatívnym testom a ísť do karantény," dodala Ševčíková.

Lieta sa do šestnástich destinácií

Z bratislavského letiska je v súčasnosti možné využívať šestnásť pravidelných leteckých spojení štyroch spoločností do deviatich krajín.

Ryanair prevádzkuje linky do destinácií Londýn - Stansted, Birmingham, Manchester, Edinburgh, Dublin, Alghero, Burgas, Korfu, Solún, Malaga, Palma de Mallorca a Pafos, Wizz Air lieta do Londýna - Lutonu a Sofie, Cyprus Airways do Larnaky a AirExplore do Splitu.