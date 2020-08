American Airlines zrušia po skončení federálnej pomoci 19-tisíc miest

Pandémia naďalej likviduje dopyt po leteckej doprave.

25. aug 2020 o 20:16 TASR

FORT WORTH. Americká letecká spoločnosť American Airlines plánuje zrušiť v októbri 19-tisíc pracovných miest. Spoločnosť to oznámila s tým, že od októbra prestane platiť federálna pomoc na ochranu pracovných pozícií a navyše pandémia nového koronavírusu naďalej likviduje dopyt po leteckej doprave.

Aerolínie, ktoré ešte v marci zamestnávali viac než 140-tisíc ľudí, nemôžu v rámci federálneho balíka na udržanie pracovných miest v aerolíniách v celkovej hodnote 25 miliárd USD (21,16 miliardy eur) tieto miesta rušiť.

Letecké spoločnosti očakávali, že po dramatických jarných mesiacoch sa v lete a po ňom situácia na leteckom trhu upokojí, čo sa však nestalo. Spoločnosť preto oznámila, že bude musieť prepúšťať.

Ako v informácii zamestnancom, ktorú zverejnil server CNBC, uviedli generálny riaditeľ Doug Parker a prezident Robert Isom, počas pandémie často prezentovali zamestnancom údaje o vývoji na trhu, ktoré boli mimoriadne nepriaznivé a dovtedy nepredstaviteľné. "Teraz sme nútení zverejniť tú najhoršiu informáciu - o prepustení zamestnancov s platnosťou od 1. októbra," uvádza sa v správe.

Viaceré letecké spoločnosti vyzvali kongresmanov, aby schválili ďalší balík v hodnote 25 miliárd USD a udržali doterajší model federálnej pomoci do konca marca. Demokrati aj republikáni s tým síce súhlasili, Kongres však do dnešných dní neschválil ďalší balík na udržanie miest počas koronakrízy, ktorý by zahrnul aj aerolínie. Ako dodali zástupcovia American Airlines, "federálnu pomoc je potrebné predĺžiť".

Letecké spoločnosti dokázali rozsah plánovaného nedobrovoľného odchodu zamestnancov zredukovať tým, že sa s viacerými dohodli na dobrovoľnom odchode, predčasnom odchode do dôchodku či neplatenom alebo iba čiastočne platenom voľne.

Po započítaní dobrovoľného odchodu a skoršieho odchodu do dôchodku by American Airlines mali mať po 1. októbri o 40-tisíc zamestnancov menej než v marci.