Správa štátnych hmotných rezerv ušetrila 20 miliónov eur

Ján Rudolf chce do budúcnosti naštartovať proces transformácie tejto inštitúcie, pretože v nej podľa neho zastal čas.

25. aug 2020 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) ušetrila 20 mil. eur. Na utorňajšej tlačovej besede k 100 dňom na úrade to uviedol jej predseda Ján Rudolf.

Ako konštatoval, SŠHR predtým nakupovala netransparentne a nevýhodne, museli sa teda vysporiadať s mnohými uzatvorenými zmluvami bývalého vedenia, najmä čo sa týka nákupu zdravotníckych a ochranných osobných pracovných pomôcok.

Na skladoch je zastaralý a nepoužiteľný materiál

"Pri odstúpení od týchto zmlúv respektíve vyjednaní zliav sme ušetrili na štátnom rozpočte viac ako 20 mil. eur," povedal Rudolf. Tiež informoval, že na skladoch sa nachádza množstvo materiálu, ktorý je zastaralý a nepoužiteľný pre krízové situácie v 21. storočí.

Kritizoval aj zlé hospodárenie bývalého vedenia s verejnými prostriedkami. Ide nielen o nevýhodné nákupné či prevádzkové zmluvy, ale aj o nepotrebný luxusný majetok, dodávky prác, za ktoré boli faktúrované predražené sumy, nepotrebné údržby a podobne. Tieto všetky zákazky budú podľa Rudolfa predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní.



Ako šéf SŠHR uviedol, do budúcnosti chce naštartovať proces transformácie tejto inštitúcie, pretože v nej podľa neho zastal čas. "V mnohých oblastiach prevláda ťažký socializmus nielen od skladových zásob, ale aj cez vnútorné procesy. Musí sa zmodernizovať, zefektívniť a zatraktívniť," povedal.

Uzatvárajú obchod s ochrannými pomôckami

Znižovať sa budú aj počty pracovných miest o 10 % s cieľom šetrenia verejných zdrojov. Malo by sa to týkať približne 12 ľudí, možno to bude podľa Rudolfa viac. Chce tiež zanalyzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok SŠHR.

V mnohých prípadoch je podľa neho nevyužívaný a zbytočne strážený. Jeho odpredaním by mohli investovať do modernizácie, prípadne štátneho rozpočtu. Nepoužiteľné rezervy a zásoby v skladoch chce rovnako vyradiť a odpredať.



Medzi najdôležitejšie kroky, ktoré sa novému vedeniu podarili, patrí podľa predsedu SŠHR vyhlásenie transparentného a otvoreného tendra na dodanie ochranných pomôcok pre predchádzanie pandémie COVID-19 prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote viac ako 38 mil. eur. Tento nákup sa aktuálne uzatvára.

"Ak sa všetko podarí dotiahnuť úspešne do konca, tak zdravotnícke a ochranné osobné pracovné pomôcky budú nakúpené čisto a transparentne. Toto nás bude oddeľovať od nákupov v minulosti," konštatoval.

Zdravotnícke fondy zaplatia z eurofondov

Uviedol tiež, že SŠHR už predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov v sume 44 mil. eur.

Všetky zdravotnícke pomôcky a materiál by tak mohli byť do konca roka preplatené z eurofondov. Rudolf tiež pripomenul, že SŠHR je maximálne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní. Takmer na týždennej báze spolupracujú aj s NAKA.



"Transformácia na modernú a transparentnú inštitúciu v 21. storočí, ktorá dokáže plniť strategické úlohy v čase kríz pre bezpečnosť všetkých občanov Slovenska, to bola ambícia, s ktorou som nastupoval na SŠHR. Prvých 100 dní ukázalo, že ide o veľkú výzvu," povedal Rudolf. Dodal, že do funkcie prišiel s ambíciou, aby SŠHR dokázala plniť všetky svoje funkcie v krízových časoch a nemieni z nej ustúpiť.