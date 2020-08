Dostál: Úrad pre verejné obstarávanie by mal byť čo najviac nezávislý

Menovanie predsedu prezidentom na návrh parlamentu by mohlo posilniť nezávislosť jeho postavenia.

25. aug 2020 o 11:00 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) by vzhľadom na svoje úlohy mal mať čo najväčšiu nezávislosť. Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (SaS) to uviedol s tým, že preto pozitívne hodnotí úvahy o posilnení nezávislosti úradu.

Z tohto dôvodu súhlasí s tým, že menovanie predsedu ÚVO prezidentom na návrh parlamentu by mohlo posilniť nezávislosť jeho postavenia. V súčasnosti menuje šéfa úradu predseda Národnej rady SR po voľbe v pléne na návrh vlády na základe výberového konania s verejným vypočutím kandidátov.

Novela má posilniť nezávislosť úradu

"Keďže však vláda obvykle disponuje v parlamente väčšinou, je vysoký predpoklad, že parlament vládou navrhnutého kandidáta vždy schváli. U prezidenta možno očakávať väčšiu mieru nezávislosti pri posudzovaní toho, či parlamentom navrhnutý kandidát spĺňa zákonné predpoklady pre riadny výkon funkcie predsedu ÚVO," tvrdí Dostál.

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní so zámerom posilniť nezávislosť ÚVO nedávno pripravil úrad v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Poslanec Dostál nie je presvedčený o potrebe voľby kandidáta na predsedu ÚVO nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Na takúto zmenu by podľa neho bola potrebná zmena ústavy, lebo parlament rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov a len ústava môže určiť, kedy je potrebné vyššie kvórum.

"Vzhľadom na skutočnosť, že NR SR by nevolila predsedu ÚVO, ale len kandidáta, o ktorom by následne ešte rozhodoval prezident, sa mi však vyššie kvórum pre túto voľbu nezdá potrebné," podotkol Dostál a dodal: "Ako sme videli aj pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov, mimoriadne dôležitý je aj proces, ktorý by predchádzal voľbe kandidáta na predsedu ÚVO v NR SR, teda verejné vypočutie kandidátov na pôde príslušného výboru NR SR a zverejnenie všetkých informácií o uchádzačoch."

Proces výberu zabezpečuje úrad vlády

Súčasný systém voľby predsedu ÚVO považuje za dostatočne transparentný a efektívny poslanec NR SR Matúš Šutaj Eštok z pripravovanej opozičnej strany expremiéra Petra Pellegriniho HLAS - sociálna demokracia.

"Posúdenie odborných predpokladov prebieha na základe niekoľkých krokov a hodnotiacich kritérií s cieľom verifikovať schopnosť kandidátov z pohľadu ich doterajšej odbornej a manažérskej praxe," poznamenal Šutaj Eštok, ktorý bol predošlým vedúcim úradu vlády.

Celý proces výberu kandidátov na šéfa ÚVO zastrešuje úrad vlády, čím podľa poslanca logicky "odbremení" parlament, a ten sa môže zaoberať inou agendou, pričom kandidáta na predsedu ÚVO buď odobrí, alebo nie. "Ak k tomu pridáme ešte aj samotné verejné vypočutie kandidátov, kde predstavia svoj projekt a čelia paľbe otázok, tak nie je treba vlastne nič meniť," myslí si Šutaj Eštok.

Špičkoví odborníci na obstarávanie

Zmeny by sa mali týkať aj odvolacieho orgánu Rady ÚVO. Šiestich z jej deviatich členov, v súčasnosti menovaných vládou, by podľa návrhu mali menovať rovnomerne po dvoch prezident, parlament a vláda. "Viem si takúto zmenu predstaviť a je možné predpokladať, že by aj takáto zmena mala pozitívny vplyv na nezávislosť ÚVO voči vláde," poznamenal Dostál. Rada rozhoduje v sporných prípadoch, keď sa účastníci verejného obstarávania, napríklad uchádzači, nestotožnia s rozhodnutím úradu na prvom stupni.

"A tu sa dostávame k podstate. V Rade ÚVO musia byť v prvom rade špičkoví odborníci na obstarávanie, najlepšie s praxou v oblasti vyhlasovania súťaží, ako aj so skúsenosťami z pohľadu uchádzačov, teda firiem, ktoré sa do tendrov hlásia," uviedol Šutaj Eštok.

Úplne ideálne by podľa neho bolo, ak by mali prax aj s kontrolou a revíznymi postupmi. "Tu sa dostávame do momentu, keď nehrá rolu to, kto nominuje člena rady, ale aký má odborný profil a skúsenosti," dodal.