Pracujúce ženy dostanú tehotenskú dávku

Od budúceho roka čaká študentky tehotenské štipendium.

25. aug 2020 o 10:44 SITA

BRATISLAVA. Od začiatku budúceho roka by mala Sociálna poisťovňa takmer 21-tisíc pracujúcim tehotným ženám vyplácať tehotenskú dávku. Nárok na túto dávku má žene vzniknúť od 13. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Horná hranica tehotenskej dávky presiahne 300 eur

Výška tehotenskej dávky má tvoriť 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Žena stratí nárok na vyplácanie tehotenskej dávky odo dňa, kedy jej Sociálna poisťovňa začne vyplácať materskú dávku, čo je spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Zavedenie tehotenskej dávky by malo v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 54,2 milióna eur, v roku 2022 o 61,8 milióna eur a v roku 2023 o 64,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu zákona o finančnej podpore detí a rodín, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.



Živnostníčky, ktoré v tomto roku platia minimálne sociálne odvody zo sumy 506,50 eura, by podľa návrhu zákona dostávali tehotenskú dávku vo výške približne 75 eur mesačne. Maximálna suma tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, by mala budúci rok dosahovať vyše 320 eur mesačne. Priemerná mesačná suma vyplatenej tehotenskej dávky by mala podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí v budúcom roku predstavovať 236 eur.

O tehotenskom štipendiu rozhodne rektor

Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl, ktorým nevznikne nárok na priznanie tehotenského ako nemocenskej dávky, sa má od 13. týždňa tehotenstva zaviesť tehotenské štipendium v sume 200 eur. Na takéto štipendium má mať nárok približne 750 študentiek mesačne.

"Pri stanovení tohto počtu sme vychádzali z počtu poberateľov rodičovského príspevku, na ktorých je súčasne vyplácaný príspevok na dieťa – nezaopatrené dieťa pripravujúce sa na budúce povolanie," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zavedenie tehotenského štipendia by si malo z rozpočtu ministerstva školstva vyžiadať ročne 1,8 milióna eur.



Tehotenské štipendium pre študentky v sume 200 eur zodpovedá 200-eurovej tehotenskej dávke, ak by pracujúca žena mala hrubú mzdu, resp. vymeriavací základ približne 1 340 eur. Študentka stratí nárok na tehotenské štipendium, ak sa jej začne vyplácať materská dávka, tehotenská dávka alebo rodičovský príspevok po narodení dieťaťa, po spontánnom potrate alebo umelom prerušení tehotenstva alebo po skončení štúdia.

O priznaní tehotenského štipendia pre študentku vysokej školy rozhodne rektor vysokej školy alebo dekan fakulty, plnoletej tehotnej študentke strednej školy tehotenské štipendium prizná riaditeľ školy. Na tehotenské štipendium má mať študentka právny nárok.