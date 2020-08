Minimálna mzda má byť 623 eur, zrušiť sa má štartovacia mzda

Odborári odišli z rokovania tripartity.

24. aug 2020 o 12:19 (aktualizované 24. aug 2020 o 13:14) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Minimálna mzda v budúcom roku má byť 623 eur, a teda vo výške 57 percent priemernej mzdy v minulom roku.

Upustí sa od návrhu zaviesť štartovaciu mzdu a pre stupne náročnosti práce bude zavedený paušál zvýšenia vo výške 43 eur, stanoví sa tiež pevná suma príplatkov za prácu, teda o koľko majú stúpnuť.

Informoval o tom po skončení rokovania tripartity minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že ide o kompromisný návrh.

Krajniak uviedol, že sa nenechá vydierať niekým, kto "dookola opakuje svoje a tvrdí, že nemá mandát na rokovanie". Reagoval tak na odchod odborárov z rokovania tripartity.

Odborári opustili rokovanie

Konfederácia odborových zväzov opustila pondelkové rokovanie tripartity a prerušila sociálny dialóg. Dôvodom má byť konanie ministra práce Krajniaka, ktorý individuálne počas rokovania zvolal zamestnávateľov, aby s nimi hovoril o minimálnej mzde na budúci rok.

Minister práce tak podľa odborárov hrubo porušil sociálny dialóg. "Dôvodom pre takýto postup je konanie ministra práce, ktorý si pozval na individuálne rokovanie zástupcov zamestnávateľov po tom, ako sme oznámili naše nesúhlasné stanovisko s jeho návrhom. Následne odišli na 25 minút sa so zamestnávateľmi poradiť o tom, aký návrh predloží vláda spoločne so zamestnávateľmi. Je to bezprecedentné hrubé porušenie tripartity," vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii prezident KOZ Marián Magdoško.

Odborári takýto postup neakceptujú. "Orgány KOZ v najbližších dňoch rozhodnú o ďalších krokoch. Budeme informovať aj našu odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce, pretože považujeme toto konanie za mimoriadne hrubé porušenie sociálneho dialógu," povedal Magdoško.

Viceprezidentka KOZ: Toto sa stalo len za Mečiara

Počas pondelňajšieho rokovania sa pritom mal meniť samotný návrh minimálnej mzdy po tom, ako minister dohovoril so zamestnávateľmi.

"To, čo predviedol minister Krajniak je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu. Sociálny dialóg bol na Slovensku budovaný 30 rokov. Počas tohto obdobia sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara," upozornila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.

Podľa KOZ minister práce počas rokovania pozmenil návrh o minimálnej mzde tak, že sa vypustil návrh na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy, samotnú výšku minimálnej mzdy rezort navrhuje vo výške 623 eur namiesto 620 eur, zrušiť sa má prijatý automat, podľa ktorého sa mal minimálny zárobok zvyšovať, a zmeny sa majú dotknúť aj platových tried podľa stupňa náročnosti v Zákonníku práce.

"Je to oveľa horší návrh ako ten, ktorý ministerstvo predložilo do pripomienkovania. Oznámil nám ho len verbálne," dodal Magdoško.