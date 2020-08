Americkí ťažiari sa chystajú na hurikány v Mexickom zálive

Znižujú produkciu ropy a plynu.

23. aug 2020 o 20:33 TASR

HOUSTON. Americké ropné spoločnosti v prípravách na príchod dvoch tropických búrok Laura a Marco, ktoré by mali v nadchádzajúcich dňoch zasiahnuť Mexický záliv, znížili ťažbu ropy o 13 %.

Marco a Laura by sa mali vyvinúť do hurikánov a spoločne zasiahnuť strednú časť zálivu v polovici budúceho týždňa. Ide o nezvyčajný jav, keď dva hurikány naraz zasiahnu Mexický záliv, čo vyvoláva obavy z dvojnásobných škôd. Podľa agentúry Reuters meteorológovia nepočítajú s tým, že by sa búrky mali rozvinúť do veľkých hurikánov.

Murphy Oil spustil evakuáciu robotníkov z vrtných plošín a Royal Dutch Shell odstavuje ťažbu plynu a ropy na väčšine svojich plošín. BP a Chevron začali s postupným odstavovaním vrtov už v piatok 21. augusta. Occidental Petroleum, ktorý je tretím najväčším ťažiarom v Mexickom zálive, zavádza preventívne ochranné opatrenia.

Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia uviedol, že ťažiari znížili produkciu o 240.785 barelov ropy denne a o 119 miliónov kubických stôp (3,37 miliardy kubických metrov) zemného plynu denne.

Námorné vrtné plošiny v Mexickom zálive tvoria 17 % ťažby ropy a 5 % ťažby zemného plynu v USA. Región zároveň predstavuje 45 % celkovej rafinérnej kapacity v USA. Ropný terminál v Louisiane, ktorý je najdôležitejším miestom pre export a import ropy, začal zavádzať preventívne ochranné opatrenia.