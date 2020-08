Mičovský vyzval poľnohospodárov k pestrému výberu plodín

Podľa ministra by krajine prospelo, ak by lány s jednou plodinou neboli väčšie ako 50 hektárov.

20. aug 2020 o 15:09 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

PRUŽINA. Na rozmanitosť a pestrosť pri výbere plodín pred tvorbou osevných plánov pre budúcu sezónu vyzval poľnohospodárov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Urobil tak pri dnešnej poludňajšej návšteve salaša farmárky Oľgy Apoleníkovej v Pružine.

Súvisiaci článok Deň, odkedy svet žije na ekologický dlh, sa posunul o tri týždne Čítajte

Podľa Mičovského sú poľnohospodári údržbármi krajiny, ktorí ju robia krajšou, pestrejšou a zdravšou. "Chcem, aby zem mohla byť živiteľkou nielen pre našu generáciu, ale aj pre tie nasledujúce. Aby pôda bola bohatá na živiny a vedela produkovať všetky dôležité potraviny, ktoré potrebujeme. Preto by som chcel vyzvať poľnohospodárov, nech osievajú pôdu tak, aby lány s jednou plodinou neboli väčšie ako 50 hektárov. V prípade eróziou ohrozených plôch by úplne stačilo, ak by to boli 30-hektárové plochy," vyhlásil Mičovský.



Väčšia variabilita vysievaných plôch by mala podľa ministra prispieť aj k tomu, že krajina bude odolnejšia voči klimatickým zmenám. "Ak by poľnohospodári dokázali rozdeliť svoje osevné plány na menšie plochy, vzniknúť by mohli prieseky, aleje, stromoradia či vetrolamy. Som presvedčený, že pri takomto prístupe bude krajina nielen na prvý pohľad pekná, ale vietor nebude odvievať tony zeme, ktorá si tak zachová potrebné živiny," uviedol Mičovský.



Ten zároveň poľnohospodárom prisľúbil, že nezostane len pri slovnej výzve, ktorú netreba vnímať ako príkaz, ale skôr ako prosbu. "Verím, že budúci rok nájdeme prostriedky, aby sme do programov spoločnej poľnohospodárskej politiky a ministerských zámerov vedeli včleniť reálnu podporu takéhoto prístupu k pôde," dodal minister.