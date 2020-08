Kollár chce na koaličnej rade hovoriť o zľave z dane pre seniorov

Opatrenie nemá mať vplyv na štátny rozpočet.

20. aug 2020 o 12:14 TASR

KOŠICE. Zmena legislatívy týkajúca sa dane z nehnuteľností bola jednou z tém, o ktorých hovorili na spoločnom stretnutí v Košiciach predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a primátor mesta Jaroslav Polaček.

Predseda parlamentu chce o tom rokovať aj na koaličnej rade. Úpravou zákona by mali pomôcť tisícom dôchodcov s uplatnením si polovičnej úľavy z dane. Informovali o tom na štvrtkovom brífingu.

Chce pomôcť dôchodcom

"Treba trochu zmeniť legislatívu, aby sme mohli pomôcť 5000 dôchodcom ušetriť peniaze. Keď túto zmenu nespravíme do konca roka, nebudú si môcť uplatniť 50-percentnú zľavu z dane z nehnuteľností. Primátorovi som prisľúbil, že keď prídem do Bratislavy, prerokujem to na koaličnej rade, aby sme im pomohli a aby to v budúcnosti mohli využívať aj ostatní dôchodcovia," povedal Kollár s tým, že to nebude mať žiaden dosah na štátny rozpočet.

Úprava má byť reakciou na to, že seniori nad 70 rokov nedostali úľavu automaticky, ale museli o ňu požiadať, o čom viacerí nevedeli.

Ďalšou témou počas prvej oficiálnej návštevy predsedu parlamentu v Košiciach bola výstavba nájomných bytov. Ako povedal, dostal viacero podnetných informácií, ako zrýchliť proces výstavby.

Zmeny si vyžaduje aj Lex korona

Podľa vedenia mesta je zo strany štátu potrebná aj menšia pomoc pri výstavbe Slaneckej cesty, respektíve pri dohode dvoch štátnych inštitúcií. Kollár pripomenul, že mesto môže preinvestovať 20 miliónov eur v období, keď je ekonomika ohrozená.

"Dá sa povedať, že vo forme poplatkov a daní sa späť do štátu okamžite dostane polovica a kopec ľudí dostane prácu, je to veľmi dôležité - a teraz si dve štátne entity protirečia. V tomto určite mestu pomôžeme, aby firmy mohli začať robiť," uviedol Kollár.

Polaček vníma potrebu zmeny legislatívy aj pri zákone zvanom Lex korona. "Navrhol som veľmi veľa zmien a prosieb. Môj aparát je ešte plný nápadov, verím, že sa budeme stretávať a pomáhať nielen Košičanom, ale samospráve, pretože to potrebuje," dodal Polaček.