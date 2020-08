Deň, odkedy svet žije na ekologický dlh, sa posunul o tri týždne

Vyčerpanie prírodných zdrojov sa posunulo pre opatrenia proti šíreniu pandémie.

20. aug 2020 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Tohoročný Overshoot Day, teda deň, odkedy ľudia žijú na ekologickom dlhu, nastáva o tri týždne neskôr, než tomu bolo vlani.

Ako informovala v tlačovej správe Andrea Settey Hajdúchová z organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko, vyčerpanie prírodných zdrojov sa posunulo na sobotu 22. augusta pre celosvetové opatrenia proti šíreniu pandémie. Na Slovensku však nemeškal a nastal 21. mája.

Platforma Global Footprint Network tvrdí, že k historickému posunu prispel najmä pokles ťažby dreva a pokles emisií CO2 z využitia fosílnych palív.

Overshoot Day má podľa Hajdúchovej tento rok jasný odkaz, konkrétne to, že ľudia zmenou správania dokážu pomôcť planéte. Minulý rok svetová populácia vyčerpala prírodné zdroje 29. júla 2019.



Riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann si myslí, že aj Slovensko má teraz príležitosť investovať do premeny hospodárstva a poľnohospodárstva, do tvorby zelených pracovných miest, ochrany biodiverzity či opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy.

„Podporujeme snahu ministra životného prostredia, aby takéto projekty boli súčasťou národného plánu reforiem, s ktorým sa vláda chce uchádzať o peniaze určené na obnovu ekonomiky krajín Európskej únie po pandémii. Pri rozhodovaní o programe reforiem a projektoch oživenia ekonomiky musíme myslieť na to, že nerozhodujeme o nás, ale o našich deťoch,“ povedala.



Platforma Global Footprint Network každoročne zverejňuje dátum, kedy svet a jednotlivé krajiny začínajú žiť na ekologický dlh. Analyzuje viaceré nároky krajín a ich obyvateľov na využitie prírodných zdrojov. Pri aktuálnych potrebách by ľudia potrebovali 1,6 planéty.

Posunúť Overshoot day sa podľa platformy dá napríklad znížením emisií CO2, produkciou energie z obnoviteľných zdrojov či obmedzením individuálnej automobilovej dopravy a jej nahradením ekologickou a verejnou dopravou.

Vplyv na spotrebu prírodných zdrojov má aj spôsob spotreby potravín. Znížením množstva jedla o polovicu, ktoré končí ako odpad, by sa mohol tento deň posunúť o 15 dní. Medzi ďalšie kľúčové kroky patrí aj obnova lesov, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity či ochrana oceánov, jazier a riek.