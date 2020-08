V daňových rajoch pribúda slovenských firiem

Základný kapitál týchto firiem presahuje 10 miliárd eur.

20. aug 2020 o 10:05 SITA

BRATISLAVA. Počet slovenských firiem v daňových rajoch opäť vzrástol. Aktuálne v nich podľa dát poradenskej spoločnosti Bisnode sídli 5 268 spoločností so slovenskými vlastníkmi.

Medzikvartálne sa ich počet v druhom štvrťroku 2020 zvýšil o 19. Svoje sídlo do niektorého z daňových rajov presťahovali od začiatku roka stovky slovenských podnikov, výrazne pritom dominovali Spojené štáty americké.

USA, Panama či Cyprus

„Podnikanie za Atlantickým oceánom rastie v posledných mesiacoch najvýraznejšie. Kým v prvom kvartáli sa tam usídlilo 57 nových firiem, v druhom to bolo 56. Spolu tak v USA evidujeme 1 341 spoločností so slovenským majiteľom, a to aj napriek tomu, že Spojené štáty nie sú typickým daňovým rajom, avšak podnikateľom poskytujú viacero biznisových výhod, medzi ktoré patria aj lepšie daňové podmienky ako na Slovensku,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Žiadna z krajín nezaznamenala taký nárast, ako USA. Druhou top destináciou bola Panama, kde medzikvartálne pribudlo 9 podnikov a celkovo tam sídli 141 firiem.

Naopak, výrazný pokles pociťoval opäť Cyprus. Ten v prvom štvrťroku tohto roka prišiel o 20 slovenských spoločností, v druhom o 24. Na cyperských schránkach tak Bisnode eviduje celkovo 1 015 našich podnikateľov. Napriek tomu je Cyprus, po Holandsku, tretím najobľúbenejším daňovým rajom pre slovenských podnikateľov.

Viac než 10 miliárd eur

Vlastníci majú v základnom kapitáli firiem v daňových rajoch aktuálne zainvestovaných viac ako 10,45 miliardy eur, čo predstavuje pokles oproti prvým trom mesiacom roka.

V tom čase podľa dát Bisnode podnikatelia ovládali 10,6 miliardy eur v základom imaní firiem v daných destináciách.



