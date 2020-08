Filharmónia a lávky cez Vltavu. Praha predstavila nové veľké projekty

Vedenie metropoly plánuje lepšie využívať priestory v centre mesta.

20. aug 2020 o 9:32 TASR

PRAHA. Budova filharmónie, revitalizácia ostrovov alebo nové lávky cez Vltavu - to sú hlavné projekty, ktoré majú zmeniť podobu Prahy. Vedenie českej metropoly plánuje lepšie využívať priestory v centre mesta a premeniť takzvané brownfieldy - miesta po bývalých továrňach.

Projekty mesto predstavilo v stredu, informuje Český rozhlas.

Budovu novej filharmónie chce mesto postaviť pri stanici metra Vltavská v Holešoviciach, aj preto by mala niesť názov Vltavská filharmónia. Kapacita koncertnej sály má byť 1800 ľudí. Praha miesto vybrala práve pre dobrú dopravnú prístupnosť.

Momentálne je projekt vo fáze, keď sa spracováva štúdia využiteľnosti; tá by mala byť hotová do konca roka. Mala by tiež určiť, na aké ďalšie účely by bolo možné budovu využívať, mesto chce totiž z lokality urobiť kultúrne centrum napríklad s knižnicou.

Praha chce tiež vybudovať nové lávky. Jedna z nich - lávka pre peších a cyklistov - má spojiť Holešovice s Karlínom, a nazývať sa má HolKa - podľa začiatku názvov oboch mestských častí. Nahradí tak súčasné provizórne riešenie, rovnomenný prievoz.

Momentálne sa prerokúva dokumentácia územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Z danej lávky má byť možný prístup aj na ostrov Štvanica, od toho si mesto sľubuje lepšie využitie ostrova.

Stavba ďalšej lávky - Trójskej - sa už začala. Tá nahradí pôvodnú konštrukciu, ktorá sa zrútila v roku 2017. Hotová by mala byť do konca roka.

Zmeny mesto chystá aj v Trójskej kotline; pre túto oblasť vydalo mesto koncepciu rozvoja už vlani a začalo revitalizáciu Cisárskeho ostrova. V oblasti je na oboch brehoch Vltavy najmä zeleň a tú chce mesto zachovať.

Revitalizáciu oblasti komplikuje okrem iného jej súčasné využitie, napríklad čistička odpadových vôd. Navyše sú na pravom brehu silné protipovodňové opatrenia kvôli ochrane zoologickej záhrady. Revitalizácia by mohla byť hotová v roku 2030.