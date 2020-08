Obmedzenia ťažby v rámci OPEC+ by podľa Saudskej Arábie mohli platiť dlhšie

Dohodli sa v apríli.

19. aug 2020 o 19:31 TASR

VIEDEŇ, MOSKVA. Saudská Arábia by chcela podľa možnosti, aby obmedzenia ťažby platili dlhšie, než sa doteraz plánovalo. Saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulaziz bin Salmán to povedal počas videokonferencie aliancie OPEC+.

Aliancia veľkých producentov, do ktorej patria krajiny Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, sa v apríli dohodla na výraznom znížení ťažby z dôvodu prepadu dopytu pre koronakrízu. Tieto obmedzenia by sa potom mali do 30. apríla 2022 postupne uvoľňovať. Ceny ropy sa odvtedy mierne zotavili.

Saudský minister vyzval členov aliancie, aby nepoľavovali vo svojich snahách z uplynulých troch mesiacov, ktoré budú podľa neho musieť trvať do apríla 2022 alebo dlhšie. "Čím jasnejšie ukážeme, že si za tým stojíme, tým viac nás trh odmení," povedal Abdulaziz bin Salmán.

Podľa vlastných slov počíta s tým, že niekedy na konci roka by sa dopyt opäť mohol dostať takmer na úroveň spred koronakrízy.

Ruský minister energetiky Alexander Novak požadoval od všetkých partnerov v aliancii striktné plnenie dohodnutých obmedzení ťažby. Vo svojom úvodnom vystúpení na začiatku videokonferencie povedal, že dohoda je zatiaľ úspešná a zásoby ropy sa v júli znížili.