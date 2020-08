Štát bude aj naďalej pokračovať vo vyplácaní prvej pomoci ľuďom

Maximálny príspevok vo výške 540 eur sa zatiaľ navyšovať nebude.

19. aug 2020 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Štát bude aj naďalej pokračovať vo vyplácaní prvej pomoci ľuďom ekonomicky zasiahnutým pandémiou koronavírusu tak, ako je pomoc aktuálne nastavená na webovej stránke pomahameludom.sk. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak. Zároveň dodal, že maximálny príspevok vo výške 540 eur sa zatiaľ v prvej schéme pomoci neplánuje zvyšovať, no do budúcnosti to nevylúčil.

"Maximálny príspevok vo výške 540 eur sa zatiaľ navyšovať nebude. Pri trvalom kurzarbeite plánujeme pre SZČO, ktoré si budú platiť poistnú dávku do fondu udržania zamestnanosti uvažovať o príspevku až do výšky 663 eur. To platí do budúcnosti, nie však aktuálne," ozrejmil minister práce.



Milan Krajniak dúfa, že v septembri a októbri tohto roka môže byť na európskej úrovni schválená pôžička z fondu SURE, z ktorej chce Slovensko do konca budúceho roka financovať ďalšie pokračovanie schém prvej pomoci. "Takéto riešenie môžeme nazvať dočasným kurzarbeitom. Od 1. januára 2022 by potom mal už platiť trvalý kurzarbeit," dodal Krajniak.