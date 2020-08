Chystajú sa zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Na rokovaní preberali aj výstavbu štartovacích bytov a cyklotrás.

19. aug 2020 o 13:36 TASR

BRATISLAVA. Pri chystaných zmenách v zákone o verejnom obstarávaní našiel Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) so samosprávami ideovú zhodu a po ďalších rokovaniach s podnikateľmi či tretím sektorom začne pripravovať znenie legislatívy.

Návrh zákona by chcel ÚVO predložiť na rokovanie vlády najneskôr do konca decembra. Povedal to v stredu na brífingu predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Zmeny vo verejnom obstarávaní

"Dnes máme za sebou rokovanie, ktorého výsledkom je zhoda v tom, ako úrad predstavuje z hľadiska odborného a z hľadiska eurokomfortného výkladu práva ďalšie zmeny vo verejnom obstarávaní," povedal Hlivák po stretnutí s prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) Richardom Rybníčkom.

Na tému novelizácie zákona rokoval šéf ÚVO počas augusta aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov (SK8).

Rybníček zdôraznil, že pripravovaný zákon by mal podporiť lokálnu ekonomiku a uľahčiť verejné obstarávanie. "Tento návrh má našu plnú podporu," povedal.

K zmenám prizvali aj samosprávy

Prezident ÚMS dúfa, že do zákona už nebudú zasahovať politické rozhodnutia, pretože návrh je podľa neho výsostne odborná záležitosť. Hlivák zdôraznil, že k možným zmenám by na rokovanie opäť prizval aj samosprávy.

Na rokovaní sa Rybníček s Hlivákom zaoberali aj témou výstavby štartovacích bytov, cyklotrás či špekulatívnych námietok podnikateľov pri verejnom obstarávaní.