Mičovský: Keď bude výmena Bíreša reálna, bude o tom vedieť ako prvý

Jozef Bíreš je ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

19. aug 2020 o 11:51 TASR

BRATISLAVA. Keď bude výmena ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša reálna, bude o tom vedieť ako prvý. V stredu pred rokovaním to uviedol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO).

"Pán Bíreš je vo svojej funkcii a určite, keď by prišla do úvahy táto výmena a bola by reálna, tak bude o tom vedieť ako prvý a médiá ako druhé," zdôraznil Mičovský. Skutočnosť, že uvažuje o výmene šéfa ŠVPS, Mičovský potvrdil minulý týždeň.

Poznamenal, že je to úvaha jeho a vedenia ministerstva. Dôvodom je podľa neho hlas nespokojných ľudí z regiónov.

"Je to problém výkonnosti samotnej veterinárnej správy," priblížil Mičovský pred týždňom. Vtedy vyhlásil, že zatiaľ jeho podporu má.