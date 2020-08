Remišová: Potrebujeme audit právnych služieb

Zároveň treba posilniť kapacity na úrovni štátu a navrhnúť systémové riešenie.

18. aug 2020 o 14:01 TASR

BRATISLAVA. Audit právnych služieb je potrebné urobiť, zároveň treba posilniť kapacity na úrovni štátu a navrhnúť systémové riešenie.

V utorok to uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Reagovala tak na návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) zriadiť úrad právnych služieb, aby štát nemusel platiť vysoké sumy za externé služby.

"Tu sa na tom zhodneme, audit a poriadok treba urobiť, treba v prvom rade posilniť kapacity na strane štátu," dodala Remišová. Poukázala na to, že podobné kroky chcú urobiť v oblasti IT, kde by mal mať štát silnú expertízu v IT, aby nebol závislý od návrhov dodávateľov. "To isté platí pre právne služby, tiež chceme zabezpečiť, aby expertíza silných právnych služieb bola na strane štátu, pretože štát rieši veľké komplikované úlohy, legislatívu," dodala.

Matovič má na stredajšom (19. 8.) zasadnutí vládneho kabinetu navrhnúť uznesenie, ktorým zaviaže ministrov, aby do dvoch týždňov predložili Úradu vlády (ÚV) SR zmluvy na právne i poradenské služby.

Následne má podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) urobiť audit týchto zmlúv. Matovič tak reagoval na vysoké hodinové sadzby za právne i poradenské služby pre štát. Ambíciou je vytvoriť úrad, v ktorom by pracovali právnici priamo pre štát.