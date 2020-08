Fondom v druhom dôchodkovom pilieri sa darí

Objem majetku medzitýždenne vzrástol o 15 miliónov eur.

18. aug 2020 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Fondom v druhom dôchodkovom pilieri sa počas minulého týždňa darilo. Objem majetku sporiteľov v kapitalizačnom pilieri medzitýždenne vzrástol o 15,15 milióna eur na viac ako 9,73 miliardy eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hodnota majetku v garantovaných dlhopisových fondoch sa síce mierne znížila o 5,6 milióna eur na 6,9 miliardy eur, v negarantovaných akciových, indexových a zmiešaných fondoch však objem úspor vzrástol o 20,8 milióna eur na 2,83 miliardy eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Súvisiaci článok Rezervu treba uschovávať na účte, ku ktorému neprislúcha karta Čítajte

Úspory ľudí sa medzitýždenne zhodnotili vo všetkých indexových a zmiešaných fondoch, v rámci akciových poklesol len jeden. Indexové fondy k 14. augustu posilnili o 0,76 % až 0,93 %. Akciové fondy stúpli o 0,19 % až 0,78 %. Zmiešané fondy si medzitýždenne polepšili o 0,05 %, resp. o 0,09 %. Mierny pokles zaevidovali garantované dlhopisové fondy, klesali od 0,007 % po 0,59 %, jeden, naopak, posilnil, a to o 0,09 %.



Aj príspevkovým fondom, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti, sa k 14. augustu darilo. Väčšina fondov medzitýždenne posilnila, a to v rozmedzí od 0,06 % až po 1,16 %. Kým dva výplatné fondy poklesli, dva vykázali zhodnotenie, a to 0,04 % a 0,18 %. Celkovo však medzitýždenne stúpla hodnota o viac ako 700-tis. eur na takmer 91,20 mil. eur. Doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k minulému piatku vo svojich fondoch 2,49 miliardy eur.