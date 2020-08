Národná diaľničná spoločnosť hodnotí žiadosti na dostavbu D1

Do úvahy pripadajú traja kandidáti.

18. aug 2020 o 10:10 (aktualizované 18. aug 2020 o 10:36) TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila posudzovanie predložených žiadostí stavebných spoločností o účasť v súťaži v prípade dostavby D1 s tunelom Višňové. K súťažnému dialógu na stavebnú časť vyzve tri konzorciá.

Výzva na predloženie konečnej ponuky

V predložených žiadostiach o kvalifikáciu sa hodnotili referencie a ekonomická kondícia. Vybrané spoločnosti teraz v súťažnom dialógu predstavia konkrétne technické riešenia na dostavbu diaľničného úseku a po ukončení súťažného dialógu budú vyzvané na predloženie konečných ponúk zahŕňajúcich aj cenu.

Výzvu k súťažnému dialógu dostanú Združenie Metrostav - D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové (Metrostav DS Slovensko, Metrostav Česko), Združenie D1 Strabag - Doprastav - Váhostav - TuCon (Strabag Slovensko, Doprastav Slovensko, Váhostav - SK Slovensko, TuCon Slovensko) a Skanska - Višňové (Skanska SK Slovensko, Skanska Česko, Skanska S.A. Poľsko).

Historicky najotvorenejšia súťaž

Žiadosť o účasť v súťaži predložilo aj konzorcium Ferrovial Agroman Slovakia a Budimex S.A. "Konzorcium bolo vylúčené z dôvodu nepredloženia požadovaných dokladov a voči vylúčeniu nepodalo námietku," priblížila Žgravčáková.

NDS tvrdí, že ide o jej historicky najotvorenejšiu súťaž. "Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov," zdôraznili diaľničiari.

Výstavba by nemala trvať viac než 36 mesiacov

Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), súťažné podklady boli tiež predmetom ex-ante kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Diaľničiari návrhy a pripomienky úradu zapracovali do súťažných podkladov. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.

Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti je 260,9 milióna eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Ambíciou je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a motoristom odovzdať úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.