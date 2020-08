V Mochovciach modernizujú prvý a druhý blok

Výsledkom má byť približne sedempercentný rast elektrického výkonu.

17. aug 2020 o 18:05 SITA

BRATISLAVA. Slovenské elektrárne začali uplynulý víkend s modernizáciou prvého a druhého bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

Výsledkom modernizácie bude približne sedempercentný rast elektrického výkonu oboch prevádzkovaných mochovských jadrových blokov zo 471 megawattov na 500 megawattov.

Dohromady teda výkon stúpne z 942 na 1000 megawattov.

„Dokončenie projektu zvýšenia účinnosti blokov by malo ročne zvýšiť výrobu o 450 gigawatthodín bez rastu nákladov na palivo či personál,“ informovali Slovenské elektrárne.

Slovenské elektrárne zvýšia najskôr výkon druhého bloku, ktorý má do siete dodávať viac od novembra.

Na jar 2021 projekt dokončia aj na prvom bloku Mochoviec. Na obidvoch turbínach druhého bloku Mochoviec vymenia kompletný vysokotlakový diel a prietočné časti nízkotlakových dielov za modifikované a účinnejšie.

Zmení sa aj ich olejová regulácia a ovládanie, keďže bude vymenený aj elektronický regulátor turbín.

„S tým bude súvisieť i generálna oprava ventilov, armatúr, klapiek okolo turbín, výmena odlučovačov vlhkosti pred turbínami a dýz na napájacej vode, výmena prúdových a napäťových meničov za generátormi.

Vo výmene budeme pokračovať blokovými transformátormi a ďalšími prácami v elektročasti a časti systému kontroly riadenia,“ konštatoval slovenský dominantný výrobca elektriny.

Na juhu Slovenska medzi Nitrou a Levicami sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, každý s výkonom 470 megawattov.

Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 megawattov. Dva bloky Atómovej elektrárne Mochovce ročne dodajú do siete okolo 7 mil. megawatthodín elektrickej energie, čo pokrýva viac ako štvrtinu spotreby elektriny na Slovensku. Výstavba tretieho a štvrtého bloku finišuje a mali by byť uvedené do prevádzky koncom roku 2020, resp. 2021.